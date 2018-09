Nicola Panico rompe il silenzio: “Fiducia tradita… Ingannato, beffato, umiliato”

Uomini e Donne, i fan del programma chiedono a Nicola Panico di Sara Affi Fella e lui rompe il silenzio: “Fiducia tradita… Ingannato, beffato, umiliato”

È un Nicola Panico deluso e amareggiato quello che, in questi giorni, stiamo vedendo sui social. L’ex protagonista di Temptation Island, infatti, sta continuando a pubblicare post e stories su Instagram dove, chiaramente, dimostra di avercela con qualcuno. Con chi? I fan, in questo caso, non sembrano avere dubbi. Le sue parole? Sarebbero rivolte a Sara Affi Fella. In questi giorni, infatti, tantissimi utenti hanno chiesto a Nicola di parlare dell’ex tronista di Uomini e Donne, convinti del fatto che il calciatore potesse essere a conoscenza di qualcosa che il pubblico non sapeva. Dopo diverse frecciatine, allora, Panico ha deciso di rompere il silenzio. “Niente ferisce, avvelena, ammala, quanto la delusione” ha scritto infatti poche ore fa l’ex di Sara sul suo profilo personale “Perché la delusione è un dolore che deriva sempre da una speranza svanita, una sconfitta che nasce sempre da una fiducia tradita cioè dal voltafaccia di qualcuno o qualcosa in cui credevamo. E a subirla ti senti ingannato, beffato, umiliato”.

Nel suo lungo messaggio, inoltre, Nicola Panico ha anche scritto: “La vittima d’una ingiustizia che non t’aspettavi, d’un fallimento che non meritavi. Ti senti anche offeso, ridicolo, sicché a volte cerchi la vendetta. Scelta che può dare un po’ di sollievo, ammettiamolo, ma che di rado s’accompagna alla gioia e che spesso costa più del perdono”. Quello che di preciso è successo tra lui e Sara Affi Fella noi, al momento, non lo sappiamo. La cosa, però, deve aver turbato molto Nicola che, dopo aver rivelato di non stare passando un bel periodo, ha voluto ringraziare anche la sua famiglia e le persone care che gli sono state accanto e che molto l’hanno aiutato nelle ultime ore.

Uomini e Donne: Raffaella Mennoia si sfoga sui social

A far molto rumore in questi giorni sul web è stato, in particolare, un lungo sfogo pubblicato su Instagram di Raffaella Mennoia. L’autrice di Uomini e Donne, infatti, si è scagliata contro una persona (di cui non ha fatto il nome) che pare abbia partecipato al date show di Maria De Filippi in passato. Tutti, adesso, stanno continuando a chiedersi chi sia questa persona che, tra l’altro, ha spinto anche Gianni Sperti a dire la sua sulla questione. Qualcosa, però, ci dice che probabilmente lo scopriremo presto.