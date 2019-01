Nicola Panico e Sara Affi Fella beccati insieme: ecco il duro confronto

Sara Affi Fella e Nicola Panico beccati insieme a Venafro

È tempo di discussioni, litigi, interviste e tanto altro per Sara Affi Fella. L’ex tronista, dopo essere completamente sparita dalla circolazione per via dello scandalo creato ad Uomini e Donne, è finalmente tornata a far parlare di sé. Probabilmente quel tempo perso nell’anonimato, Sara ha voglia di recuperarlo tutto. Il problema è che in tutta questa storia ci sta dentro anche Nicola Panico che, fino a qualche mese fa, dichiarava apertamente negli studi di Uomini e Donne e anche sui social di essersene liberato. E invece niente, l’ex fidanzato della Affi Fella pare abbia avuto a che fare con lei anche dopo tutto quello che è venuto fuori negli scorsi mesi. Le interviste rilasciate dalla riccia ex tronista hanno letteralmente provocato una dura reazione di Panico. In queste, infatti, Sara ne ha ancora dette di ogni sull’ex ragazzo. A quel punto, anche gli amici di Nicola e persone vicine ai due hanno deciso di intervenire.

Nicola e Sara continuano a litigare

Qualche ora fa, sul profilo del Vicolo delle news è apparsa una foto inviata direttamente da una talpa di Venafro, paese in cui vivono Sara e Nicola. In questo scatto appaiono i due che litigano. Si vede Sara a bordo della sua auto e Nicola che, piegato sullo sportello, parla animatamente. La fonte rivela: “Sara e Nicola erano fuori al campo del Venafro..discutevano e lei cercava di parlare ma Nicola non ne voleva sapere! La Mini beige è di Sara. Lo lo cercava, voleva parlare..lui pareva di voler andare via. Poi si sono nascosti dietro un muro di un parcheggio a parlare!”. Dunque, nonostante sui social continuano a punzecchiarsi e dirsene di ogni, ecco che i due ex, forse fidanzati si vedono, parlano, litigano.

Ma la verità su Sara Affi Fella e Nicola Panico sembra essere lontana

I due si insultano da ormai un bel po’ di tempo, si stanno smascherando a vicenda raccontando uno i segreti dell’altra ma, il loro rapporto non sembra voler cessare. Gli appassionati di gossip iniziano a farsi delle idee. C’è addirittura chi pensa che abbiano montato tutto per far parlare ancora una volta della loro assurda relazione. Ma, quale sarà la verità su Sara e Nicola?