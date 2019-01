Sara Affi Fella “mente”: l’amico svela a Chi la vera reazione di Panico

Sara Affi Fella, lo spinoso retroscena raccontato a Chi dal migliore amico di Panico. Emerge la reale reazione di Nicola: “Ha mentito ancora. Lui mi ha chiamato dopo l’intervista e…”

Non tende a placarsi il polverone mediatico su Sara Affi Fella, risollevato dopo l’intervista rilasciata la settimana scorsa dall’ex tronista di Uomini e Donne al settimanale Chi. Ed è sempre dal magazine diretto da Alfonso Signorini che emerge un nuovo e spinoso retroscena (in edicola domani). A raccontarlo Maurizio, il miglior amico di Nicola Panico. “Non credetele, ha mentito ancora“, afferma l’uomo, riferendosi all’intervista in cui la Affi Fella chiede scusa a Maria De Filippi e a tutta la redazione del programma. Poi le scottanti parole…

“Si è scusata solo per tornare sui social e la storia con Nicola continua”

“Si è scusata solo per tornare sui social e la storia con Nicola continua. Il giorno in cui sono uscite le anticipazioni, Nicola mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Ti giuro su Dio che Sara mi aveva assicurato che non avrebbe mai fatto un’intervista contro di me'”, confessa Maurizio, che sottolinea che ciò avveniva mentre l’intervista era già stata fatta. A questo punto l’uomo sostiene che Sara, tempo prima, aveva svelato che doveva rilasciare certe dichiarazioni perché la sua agenzia le aveva detto che così si sarebbe ripulita l’immagine e avrebbe potuto tornare sui social. Cosa che è successa e che le ha permesso di riattivare il suo profilo Instagram. “Ma, per farlo, avrebbe dovuto gettare fango su Nicola“, si legge sempre sul settimanale.

Sara Affi Fella: manca la versione di Nicola Panico

Nel frattempo manca la versione di Nicola Panico, che dopo l’intervista di Sara si è limitato a questo messaggio: “Credo che l’indifferenza sia l’arma migliore in situazioni come questa. Ho combattuto abbastanza, anche quando non era più il caso di farlo. C’ho creduto e ho creduto ai tuoi occhi fino a pochi giorni fa, ma a quanto pare non ne è valsa la pena. A tutto questo marasma rispondo col silenzio, perché se parlo io scateno una guerra. E non ho più la voglia né la forza per combattere!”. Dopo le parole di Maurizio, si attendono conferme, smentite o risposte di chiarimento dai diretti interessati, Panico e Affi Fella.