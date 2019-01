Nicola Panico ha rivisto Sara: “Ho creduto ai tuoi occhi fino a pochi giorni fa”

News Nicola Panico e Sara Affi Fella: i due si sono rivisti dopo lo scandalo a Uomini e Donne

Continua a tenere banco lo scandalo Sara Affi Fella, scoppiato lo scorso settembre a Uomini e Donne. Dopo che l’ex tronista ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi la questione si è riaperta. E ha portato a galla importanti novità e incredibili retroscena. Tra questi il presunto avvistamento di Sara insieme a Nicola Panico, che è stato oggi confermato dallo stesso calciatore. “Credo che l’indifferenza sia l’arma migliore in situazioni come questa. Ho combattuto abbastanza, anche quando non era più il caso di farlo. C’ho creduto e ho creduto ai tuoi occhi fino a pochi giorni fa, ma a quanto pare non ne è valsa la pena. A tutto questo marasma rispondo col silenzio, perché se parlo io scateno una guerra. E non ho più la voglia né la forza per combattere!”, ha scritto il napoletano in una storia di Instagram.

Sara Affi Fella intervista Chi: la reazione di Vittorio Parigini

Dopo l’intervista di Sara sulla rivista di Alfonso Signorini, ha detto la sua pure Vittorio Parigini, l’attaccante del Torino che ha frequentato l’Affi Fella la scorsa estate. “Amo le persone oneste, sincere, che non hanno manie di grandezza. Quelle che promettono e poi mantengono. Quelle che se dicono ti voglio bene è perché è sincero e non tanto per dire”, ha scritto Parigini sui social network.

Cosa aveva detto Sara Affi Fella su Nicola Panico

“Nicola Panico complice quanto me. Più volte gli ho detto che volevo lasciare, lui mi diceva: “Continua perché è un’opportunità”. Dovevo ascoltare me stessa. Non ho avuto la forza, anzi ne ho approfittato come se fossi “drogata” dalla tv. In video c’ero io, ma dietro eravamo in due”, ha dichiarato Sara Affi Fella.