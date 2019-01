Uomini e Donne, Vittorio Parigini insospettisce i fan: il messaggio sembra essere rivolto a Sara Affi Fella

I fan di Uomini e Donne, soprattutto quelli più attivi sul web, nelle ultime ore non hanno perso d’occhio nemmeno per un attimo i profili Instagram degli ex fidanzati di Sara Affi Fella. Da quando l’ex tronista ha rilasciato la sua intervista a Chi molti sono rimasti in attesa di vedere la reazione dei ragazzi che, ancora una volta, da lei sono stati tirati in ballo. Tolto Luigi Mastroianni, che al momento è sul trono ed ha il profilo inattivo, tanti sono i telespettatori che, affidandosi ai social, vorrebbero sapere cosa pensano Nicola Panico e Vittorio Parigini delle ultime dichiarazioni di Sara. Nicola, che una volta uscite le prime anticipazioni dell’intervista aveva detto che si sarebbe espresso dopo averla letta tutta, non ha più parlato. Quest’ultimo, al contrario di quanto promesso, si è piuttosto rifugiato nell’assoluto silenzio.

Parigini invece, che sembrava anche lui interessato a non dire niente sulla questione, qualcosa l’ha detta, anzi, l’ha scritta. Nel cuore della notte il calciatore del Torino ha pubblicato un messaggio al quanto sospetto. Su Instagram stories, nello specifico, Vittorio ha scritto: “Amo le persone oneste, sincere, che non hanno manie di grandezza. Quelle che promettono e poi mantengono. Quelle che se ti dicono ti voglio bene è perché è sincero e non tanto per dire”. Se queste parole siano da considerarsi o meno una sorta di risposta all’intervista di Sara Affi Fella, ovviamente, noi non possiamo saperlo. Gli utenti più aggiornati sul “Sara Affi Fella Gate”, però, sembrerebbero pronti a scommettere di si.

Sara Affi Fella, sempre su Chi, ha affermato aver risentito Parigini a Natale e di aver provato una bella sensazione nel parlargli. Strano che, a seguito di queste affermazioni, Vittorio abbia deciso di pubblicare proprio il messaggio citato sopra. Forse in questo modo ha voluto ribadire di non essere intenzionato a dare una seconda possibilità a Sara? O forse, alla fin fine, si tratta solo di una coincidenza? Magari questa frase non ha nulla a che fare con l’intervista della Affi Fella. Intanto, per chi se lo stesse domandando, Nicola Panico ad oggi continua a non dire niente sulla questione.