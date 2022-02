Niccolò Centioni: “Vorrei fare pace con Micol Olivieri”

Tramite un’intervista al settimanale Nuovo Niccolò Centioni ha pubblicamente chiesto a Micol Oliveri, ex collega de I Cesaroni e amica, di fare pace. I due hanno litigato tempo fa a causa di alcune incomprensioni scaturite da certe dichiarazioni a mezzo stampa.

Chiaro il messaggio dell’ex piccolo Rudi Cesaroni:

“Io sono aperto a un confronto, ritrovarci sarebbe carino. Siamo pure sempre stati fratello e sorella, anche se per fiction. Ma non deve più dire che uso il suo nome per ritrovare popolarità: non è così”

Perché hanno litigato Niccolò Centioni e Micol Olivieri

La lite tra Niccolò Centioni e Micol Olivieri è nata dopo la partecipazione in coppia a Pechino Express nel 2013. Una volta rientrati in Italia l’attore ha ammesso che sarebbe stato meglio partire per l’Oriente con il suo cane. Frase che ha indignato molto la Olivieri e che ha portato ad una prima frattura.

Successivamente, attraverso Instagram, Micol ha invitato il suo ex collega e amico a non utilizzare più il suo nome per tornare in auge nel mondo dello spettacolo. Dura la replica di Niccolò che ha ammesso di essere stato trattato male dalla Olivieri durante la loro avventura nel programma di Rai Due.

L’ultimo appello riuscirà a far cambiare idea a Micol Olivieri? I Cesaroni riusciranno a riunirsi e a ritrovare il loro rapporto perduto? Questo è un momento speciale per Niccolò Centioni: dopo aver lavorato come lavapiatti a Londra è stato ingaggiato per una nuova fiction Mediaset.

A spingere per il suo ritorno in tv Claudio Amendola, che ha già lavorato con il ragazzo nei Cesaroni e ha sempre creduto nel suo talento. Una grande occasione per Centioni, che per anni è stato lontano dallo showbiz dopo la popolarità ottenuta con il ruolo del piccolo Rudi.

Che fine ha fatto Micol Olivieri

Se Niccolò Centioni ha sofferto molto per il suo allontanamento dallo spettacolo, Micol Olivieri ha impiegato le sue energie altrove. Ha detto addio alla tv e si è concentrata sui social network. Oggi è un’influencer seguita da oltre 800mila follower.

Micol ha poi costruito una splendida famiglia: dal 2014 è sposata con il calciatore del Pomezia Christian Massella. La coppia ha avuto due figli: Arya, 8 anni, e Samuel, 5. L’addio alla recitazione non è mai stato un peso per la Olivieri, che ha iniziato a lavorare sui set da bambina.