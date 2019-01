Micol Olivieri: attacchi di panico dopo la nascita del secondo figlio

Micol Olivieri oggi: l’attrice racconta i suoi attacchi di panico

Fare la mamma non è facile e Micol Olivieri lo sa bene. L’ex attrice de I Cesaroni ha sofferto di ansia e attacchi di panico dopo la nascita del figlio Samuel. Il bambino, nato nel 2017, è il secondo figlio che Micol ha avuto dal marito calciatore Chrisian Massella dopo Arya, arrivata nel 2014. “Ho cominciato a soffrire di attacchi di panico dopo aver scoperto che Samuel soffriva di apnea da reflusso e rischiava di morire in culla. Non sono mai stata ansiosa ma questi episodi mi hanno cambiata”, ha ammesso l’Olivieri al settimanale Nuovo. “Non sono mai stata ansiosa, ma questi episodi mi hanno cambiata. Se aggiungiamo che mio figlio è soggetto a bronchiti asmatiche e rischia sempre il ricovero…insomma, la stanchezza si è fatta sentire. Oggi, dopo un percorso di sostegno psicologico per gestire l’ansia, è tutto sotto controllo, ma è stata dura”, ha aggiunto la 25enne.

Micol Olivieri e l’aiuto del marito Christian Massella

Un contributo prezioso è arrivato da parte di Chrisian Massella, oggi giocatore nell’Albalonga. Dopo queste difficoltà il rapporto tra i due si è rafforzato ancora di più. “Sono innamorata di lui più di prima. Lo scorso luglio abbiamo festeggiato quattro anni di matrimonio e lo risposerei mille volte”, ha assicurato l’ex concorrente di Pechino Express. Per amore del marito e dei figli, Micol ha accantonato la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Oggi la giovane si dedicata all’attività di web influencer, che ben concilia con il lavoro di mamma. Inoltre, ha di recente aperto un’azienda beauty online visto che il mondo della bellezza è da sempre una grande passione per l’Olivieri.

Perché Micol Olivieri non lavora più come attrice

Da tempo Micol Olivieri non lavora più come attrice. L’ultima esperienza teatrale risale al 2015. “Recitare non mi manca così tanto perché da quando mi sono sposata e ho deciso di creare il mio nucleo familiare ho altre priorità. Certo, se mi chiamassero per un provino, studierei e mi presenterei, ma per il momento la mia professione di attrice è in pausa!”, ha spiegato Micol, che ha iniziato a lavorare sul set all’età di 8 anni.