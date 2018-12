Micol Olivieri parla di Niccolò Centioni e spiega perché non fa più l’attrice

I Cesaroni, Alice: che fine ha fatto l’attrice Micol Olivieri

Micol Olivieri è tornata a parlare di Niccolò Centioni, il collega e amico conosciuto più di dieci anni fa sul set de I Cesaroni. Il ragazzo, interprete di Rudy Cesaroni, ha di recente rivelato di avere dei problemi economici. Parole che hanno spiazzato Micol, l’indimenticabile Alice nella fiction Mediaset. In un’intervista rilasciata al settimanale Vero, la Olivieri ha invitato Niccolò a non demoralizzarsi e a guardare al futuro con positività. “Mi è dispiaciuto ciò che gli è successo. Però, avendo noi iniziato a lavorare prestissimo, prima dei Cesaroni, ed essere ancora giovani, abbiamo la possibilità di sperimentare tante vite. Abbiamo 25 anni e c’è chi inizia a studiare per diventare attore alla nostra età o anche più tardi. Insomma, siamo in una posizione privilegiata: abbiamo fatto tanto e possiamo permetterci di sperimentare altro. Io vedo sempre il lato positivo delle cose”, ha detto la giovane.

Perché Micol Olivieri non lavora più come attrice

Non solo Niccolò Centioni, anche Micol Olivieri ha messo da parte la sua carriera da attrice. “Mi sono presa una pausa dal lavoro sul set perché non mi sentivo abbastanza stimolata e l’esigenza di stare vicino ai miei figli mi ha allontanata da quel mondo. Lavorare sui social, oggi, incontra meglio le mie esigenze e, a livello di creatività, mi regala moltissimo. Ma chissà: magari mi innamorerò di nuovo di questo lavoro e troverò dei nuovi stimoli”, ha spiegato l’ex protagonista dei Cesaroni. Oltre a lavorare sui social network, Micol ha creato un’azienda online che si chiama Sos Beauty.

Micol Olivieri oggi: moglie e mamma serena e presente

Dal 2014 Micol Olivieri è sposata con il calciatore dell’Albalonga Christian Massella. La coppia ha due figli: Arya, 4 anni, e Samuel, un anno. “Dopo le gravidanze ho scoperto una femminilità e una sicurezza che prima non avevo”, ha assicurato la Olivieri.