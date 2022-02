Niccolò Centioni torna a recitare grazie ad Amendola: “Facevo il lavapiatti”

Niccolò Centioni sta per tornare in tv. Il piccolo Rudi de I Cesaroni è cresciuto e dopo aver affrontato anni difficili – che l’hanno portato a lasciare l’Italia – oggi è pronto a ritornare sul piccolo schermo. Tutto merito di Claudio Amendola, che interpretava il ruolo di suo padre nella fortunata fiction Mediaset, che non l’ha mai perso di vista e gli ha offerto una nuova occasione.

In una lunga intervista rilasciata a Diva e Donna Niccolò Centioni ha annunciato che presto sarà in una nuova serie tv accanto a Claudio Amendola, che l’ha fortemente voluto di nuovo con sé dopo gli anni trascorsi insieme sul set dei Cesaroni. Per il 28enne una vera e propria rinascita visto che fino a qualche tempo fa lavorava come lavapiatti in un ristorante di Londra.

La vita dopo I Cesaroni

Dopo il successo de I Cesaroni Centioni ha smesso di recitare e le esperienze a Pechino Express e Notti sul ghiaccio non gli hanno portato particolare fortuna. Niccolò ha così messo da parte le sue velleità artistiche ed è volato in Inghilterra. Un modo anche per imparare l’inglese e recuperare i guadagni persi negli anni d’oro.

Niccolò Centioni ha infatti confidato di aver sperperato tutti i soldi ottenuti in qualità di bambino prodigio. Prima dei Cesaroni il giovane aveva lavorato in molte altre serie tv, come Una donna per amico, Casa famiglia, Distretto di polizia. Compensi importanti che Centioni ha speso tra macchine, moto e uscite con gli amici.

“Mio padre mi ha lasciato libero di spendere tutto, non mi ha fatto mettere da parte niente”, ha spiegato Niccolò Centioni, che non ha un buon rapporto con il genitore dopo la separazione dalla madre avvenuta quando era un bambino. Una separazione che ha segnato molto l’attore.

Il ritorno in tv in autunno

“Di colpo non ti chiama più nessuno. Un vuoto enorme. Ti fai mille domande, senza risposta”, ha spiegato Centioni, che è così volato a Londra per ricominciare da zero e imparare una nuova lingua. Dopo nove mesi è però rientrato in Italia e ora è pronto a tornare in tv.

Niccolò Centioni – nei panni di un poliziotto corrotto – apparirà accanto a Claudio Amendola il prossimo autunno. A tal proposito il ragazzo ha affermato: