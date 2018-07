Niccolò Bettarini: arriva anche lo sfogo del fratello Giacomo

Niccolò Bettarini, dopo l’accoltellamento arriva anche lo sfogo del fratello minore Giacomo: “Se il mondo fa schifo, la vita è bella”

Sulla tragica vicenda capitata a Niccolò Bettarini sono arrivate le parole dei genitori Simona Ventura e Stefano Bettarini. Tantissimi poi coloro (sia vip, sia persone comuni) che hanno scritto o espresso pensieri di vicinanza per l’ex calciatore, la conduttrice e il figlio diciannovenne accoltellato nella nottata tra sabato 30 giugno e domenica 1 luglio. Mancava il commento di Giacomo (classe 2000), fratello minore di Niccolò. Ora è giunto anche il suo. Infatti il secondogenito dell’ex coppia Ventura – Bettarini ha detto la sua sull’episodio postando una Stories sul suo profilo Instagram e avendo parole agrodolci per quando accaduto al familiare.

Giacomo Bettarini: “Stupefatto che mio fratello stia bene e sia ancora qui con noi”

“In 15 contro 1, come si fa?”, esordisce il giovane Giacomo che poi prosegue, dando sfogo a una punta di rabbia per quanto accaduto al fratello: “In giro è pieno di animali pronti ad ammazzare per qualsiasi caz….ta”. L’adolescente tuttavia cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: “Detto ciò, anche se il mondo fa schifo, la vita è bella. Sono stupefatto che mio fratello stia bene e sia ancora qui con noi. Riprenditi presto, roccia”. Ricordiamo che subito dopo la divulgazione della notizia dell’accoltellamento del figlio di Stefano bettarini sono seguite ore concitate dove si sono rincorse notizie confuse (a un certo punto si è temuto per il peggio). Solo un post della madre Simona Ventura ha riportato la calma.

Niccolò Bettarini operato: le parole dei genitori Simona e Stefano

Nella giornata di oggi Stefano Bettarini e Simona Ventura hanno dato nuove notizie sulle condizioni di salute del figlio. I due genitori hanno fatto sapere che l’operazione alla mano a cui è stato sottoposto è andata bene. Il giovane recupererà la piena funzionalità dell’arto nel giro di qualche mese, come avviene solitamente dopo un intervento simile. I due ex coniugi anche nella giornata di ieri sono stati uniti nel riferire informazioni alla stampa, diramando un comunicato comune in cui hanno messo ordine a diverse voci che si sono diffuse dopo l’accoltellamento.