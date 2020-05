News UeD, Gemma e Cuore di poeta: l’incontro è bollente? Reazione Sirius

Uomini e Donne news, Gemma Galgani bersagliata da Tina Cipollari: l’opinionista non si dà pace

Per chi ancora non lo sapesse, Gemma Galgani a Uomini e Donne dovrà incontrare altri due corteggiatori virtuali, visto che in chat non ha conosciuto soltanto Sirius, ormai noto come Nicola Vivarelli: parliamo, per la precisione, di Occhi blu e Cuore di poeta che non hanno ancora un nome. La puntata di domani vedrà Gemma incontrare il secondo dopo l’ennesimo battibecco con Tina Cipollari che prenderà in giro la Galgani anche dinanzi ad Alfonso Signorini, invitato in collegamento per assistere alla promessa di matrimonio di Sossio Aruta a Ursula Bennardo. Sarà un incontro che sicuramente farà chiacchierare per vari motivi.

News Uomini e Donne: le provocazioni di Tina a Nicola Vivarelli

Il più importante è che vedrà Nicola perdere l’esclusiva: finora l’attenzione è stata completamente incentrata su di lui, tra un’esagerazione e l’altra, e sarà proprio Tina a farglielo notare dicendogli di “non essere geloso, che già ti ho visto turbato!”. Quale sarà la reazione di Vivarelli? “Non sono geloso – queste le sue parole –: è giusto che lei conosca altre persone. Poi deciderà lei con chi continuare…”. Non sappiamo se a Gemma piacerà quest’atteggiamento ma di certo non potrà lamentarsi, visto che Sirius ha ragione da vendere: se sono a Uomini e Donne è giusto che lei conosca più di una persona. “Lei – queste le parole di Tina a Vivarelli per farlo ingelosire – ha chattato con altri marpioni…”. Niente di niente però: Nicola non si scomporrà.

Uomini e Donne anticipazioni, Cuore di poeta: l’incontro con Gemma è bollente?

E se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso: Gemma incontrerà Cuore di poeta, un uomo che l’ha corteggiata con ogni mezzo anche con provocazioni e proposte bollenti, diciamo così. Sicuramente domani in puntata se ne parlerà – è stata la stessa De Filippi a ricordare le parole usate in chat – e non osiamo immaginare che accadrà se si riaffronteranno certi argomenti. Sarà insomma una puntata bollente che più bollente non si può. Questa parentesi del percorso della Galgani – bisogna dirlo – ci sta regalando tante sorprese e anche una dose di trash inaspettata: la curiosità è a mille e sul Web non si fa altro che parlare di lei. Vedremo come si chiuderà!