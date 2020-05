Gemma e Nicola anticipazioni, Maria costretta a intervenire: l’accaduto

Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli nella bufera: Tina Cipollari all’attacco

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continueranno a frequentarsi per molto, almeno stando a quanto abbiamo visto oggi in puntata e alle anticipazioni pubblicate a fine trasmissione. A Uomini e Donne i due si son detti convinti di volersi conoscere meglio, e la stessa Maria De Filippi a un certo punto si è dovuta schierare dalla loro parte per evitare che Tina Cipollari e Barbara De Santi esagerassero con le loro affermazioni. L’apertura della puntata aveva già fatto presagire come sarebbero andate le cose: “Ti piace un po’ Sirius?”, aveva chiesto con tono scherzoso Maria alla Cipollari che ha risposto senza esitazione con un chiaro “No, mi fa schifo”. Non pensavamo che le cose sarebbero notevolmente degenerate.

Gemma e Nicola anticipazioni, a Uomini e Donne la conoscenza continua

Gemma ha voluto dedicare a Nicola la bellissima canzone di Edoardo Bennato L’isola che non c’è, e a un certo punto sono stati sostenuti anche da qualcun altro del parterre, dalla Dama Maria in particolare: “Se loro sono contenti così – queste le sue parole –… chi vuol esser lieto sia…”. Gemma ha rilanciato il messaggio della sua collega dicendo che sta vivendo dei momenti bellissimi e che il suo non è tempo perduto. “Non mi sono fatta un disegno su chissà cosa succederà – ha continuato –… I momenti che trascorriamo al telefono sono piacevolissimi. Non mi spaventa – così ha poi risposto a una domanda di Maria –, non mi piace l’ipocrisia. Magari chissà quante altre persone potrebbero essere lusingate [al posto suo, ndr]! Sono coraggiosa da sempre, ho avuto delle delusioni dai miei coetanei, lo sappiamo, quindi a un certo punto vado avanti per la mia strada. Se sbaglio sbaglio su di me, non faccio del male a nessuno “. L’atteggiamento è senz’altro quello giusto perché tanto gli odiatori seriali ci saranno a prescindere, ma a Tina proprio non va giù: “Non hai un po’ di imbarazzo a fare queste dichiarazioni?”, le ha chiesto sbigottita prima di farle altre domande sulla sfera privata.

Uomini e Donne anticipazioni, Nicola e Gemma felici: Maria De Filippi li difende

Chiaramente Maria non ha voluto sapere i dettagli ma sia Nicola sia Gemma hanno parlato di corteggiamento telefonico che sta piacendo a entrambi e che non è mai sconfinato in niente di piccante. A insistere, anche Valentina Autiero: “Tu con lei ti ci immagini in altri momenti?”. “Non è ipocrita Nicola nei miei confronti – ha precisato la Galgani – perché è stato molto diretto, molto intenso nelle cose che mi dice, che mi ha scritto. Mi ha trasmesso delle belle sensazioni”. Tina ha poi preso ad attaccare nuovamente Nicola che però ha saputo tenerle testa: “Io sono contento della conoscenza con Gemma. Quello che pensano tutte le altre persone a me non interessa. Ci siamo sentiti, è una donna con cui posso parlare di qualsiasi cosa, una donna intelligente, finalmente!”. Al nuovo attacco di Tina è dovuta intervenire Maria stessa: “Ma se a lui piace lei!”. “La moralità dove ce l’hai?”, così la Cipollari si è rivolta a una Gemma tutto sommato tranquilla che ha anche ammesso senza problemi che bacerebbe il suo Vivarelli.

News Gemma e Nicola, le accuse di Barbara De Santi e lo sclero della Galgani

Davvero fuori luogo le considerazioni della De Santi che ha fatto più volte notare come Nicola sia destinato a rimanere vedovo presto rispetto a conoscenze più ordinarie. “Da parte tua – ha controbattuto Vivarelli – vedo un po’ di gelosia”. La De Filippi ovviamente non è stata ad ascoltare e ha invitato più volte Barbara a non parlare più della morte di Gemma. Si è scatenato il caos quando Barbara ha chiesto alla Dama come mai la sorella non le avesse detto niente. “Non toccare quest’argomento – ha urlato Gemma –, non mi far aprire il vaso di Pandora! Non ti permettere di toccare la mia famiglia!”. “Una persona che ti vuole bene non ti appoggia”, ha continuato la De Santi facendoci presagire che le prossime saranno delle puntate molto movimentate. Dalle anticipazioni finali intanto apprendiamo che Tina continuerà a stuzzicare il bel Nicola anche con Alfonso Signorini presente ma che lui riuscirà comunque a tenerle testa. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.