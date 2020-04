News UeD, proposte indecenti e gemiti d’amore: De Filippi parla a Gemma

Gemma Galgani desideratissima a Uomini e Donne: la Dama degli Over fa impazzire i corteggiatori

Ormai è evidente: Gemma Galgani a Uomini e Donne va via come il pane. Sì, a Tina Cipollari non piace questo elemento ma la realtà è proprio questa: anche se Occhi blu e compagnia bella dovessero rivelarsi poco interessati a una conoscenza serie è palese che siano attratti dalla Dama degli Over. A meno che non dovessero aver finto per tutto questo tempo ma questo è un altro discorso. La stessa Maria De Filippi oggi tra una risata e l’altra ha voluto chiedere alla Galgani come mai tutti facessero le stesse piccanti osservazioni. Cos’è successo esattamente? Ve lo spieghiamo subito.

News UeD, Cuore di poeta si spinge oltre: Maria De Filippi senza parole

Si è partiti da Gemma che ha accusato Tina di farle degli “attentati”, di essere “cattiva, un macigno, infida, feroce” e di voler “minare la sua sicurezza”: parole che hanno fatto fare un bel po’ di risate alla Cipollari, ignara – come la Galgani tra l’altro – di quello che sarebbe successo dopo. Cuore di poeta infatti ha scritto pensieri d’amore alla Dama talvolta spingendosi molto, davvero tanto, oltre. Tra le risate della De Filippi che a un certo punto ha dovuto fermarsi: il poeta ha parlato di “corpo inebriato dal profumo”, di “fascino che solo tu sai avere” e ha poi descritto una notte d’amore in cui Gemma si “lascia sedurre” e i loro corpi “sono in estasi” tra abbracci, coccole e carezze; tutto in un “gemito d’amore” che solo lui sa – o forse no – cosa volesse significare. A un certo punto le ha regalato persino della biancheria intima dicendosi felice di essere “entrato sempre di più in lei”. Preferiamo non commentare.

Tina Cipollari contro Gemma per le parole di Punto coronato

Maria pensava che con Punto coronato la situazione sarebbe cambiata e invece no: anche lui ha immaginato lei con un vestito seducente e le ha comunicato di pensarla mentre era “disteso sul divano”. Un attimo di silenzio e Maria non ha potuto che farsi una domanda piuttosto ovvia: “Come mai ti scrivono tutti queste cose?”. Anche la De Filippi insomma è rimasta spiazzata, senza giudicare la Galgani, ovviamente, mentre è stata Tina ad andarci giù pesante: è Gemma a suo avviso a rapportarsi con gli altri in modo tale da scatenare certe reazioni. Non vediamo l’ora di scoprire cosa farà la Galgani quando incontrerà i suoi corteggiatori virtuali.