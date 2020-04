News UeD Tina si appella a Maria: “Dove stavano?”, poi il matrimonio

Tina Cipollari si appella a Maria De Filippi: a Uomini e Donne sclero nelle nuove puntate

Oggi ennesimo scontro a Uomini e Donne fra Tina Cipollari e Gemma Galgani per quanto stava accadendo: la Dama del Trono Over è scoppiata improvvisamente a piangere dopo aver notato la differenza tra l’atteggiamento dei corteggiatori di Giovanna Abate e i suoi, e Tina proprio non ha retto; tante le accuse e le critiche, e tutte basate sul fatto che Gemma crede troppo a chi ha davanti e non riesce a comprendere che i corteggiatori della Abate sono così perché sono diverse le età. A un certo punto Tina ha anche chiesto a Maria di intervenire: “Maria, ma tu vuoi dirgli qualcosa?”. La De Filippi ovviamente non ha risposto ma bisogna dire che la Cipollari tutti i torti questa volta non li aveva.

Tina e Gemma Galgani, ancora scontri: cos’è successo questa volta

Gemma ha infatti accusato Tina di volerla vedere rassegnata: “A lei – ha spiegato la Dama – dà fastidio che io non mi rassegni mai”. Subito è arrivata la precisazione della stessa De Filippi: “A te dà fastidio il fatto che lei a 70 anni voglia comunque cercare l’amore. Perché la vorresti a casa!”. In realtà Tina almeno questa volta non ha detto niente di tutto questo ma ha semplicemente fatto notare come la differenza di corteggiamento dipendesse dall’età e non da altro. E poi – aggiungiamo noi – ognuno semina ciò che raccoglie: Gemma dovrebbe davvero considerare l’idea di selezionare meglio i suoi corteggiatori perché i messaggi che riceve sono assolutamente esagerati. Per non parlare dei fake che sono dietro l’angolo.

Gemma si difende, poi la richiesta: “Un matrimonio pazzo!”

C’è stato persino Pantera che se l’è immaginata come sposa: ma chi può accettare che una persona che non ti conosce si azzardi anche solo a pensare al matrimonio? “A me – ha poi aggiunto lo stesso Pantera – piacerebbe un matrimonio pazzo…”. Lecito a quel punto il dubbio di Tina: “Questi uomini dove stavano? Aspetto con ansia il giorno in cui questi uomini si dovranno presentare!”. L’attesa, cara Tina, sarà breve, viste le ultime news sul ritorno della forma classica di Uomini e Donne.