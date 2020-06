News UeD Armando, sfogo trasmissione e piccola confessione: “Non tutte”

Le ultime news su Uomini e Donne riguardano Armando Incarnato che – come ben sapete – è sempre stato bersagliato sia in trasmissione sia sul Web a causa del suo atteggiamento, diciamo così, poco conciliante nei confronti dei due parterre. Qualcuno come Gianni Sperti crede fermamente che sia persino fidanzato fuori con la sua ex, e ciò non ha fatto altro che scatenare i commenti negativi contro il Cavaliere del Trono Over. Dopo la fine dell’ultima stagione della trasmissione di Canale 5 le cose non sono cambiate per niente: i sostenitori di Armando gli scrivono costantemente ma sono tanti anche i detrattori. Fra una risposta e l’altra a chi lo insultava Incarnato si è anche lasciato andare sulle Dame del parterre facendo pensare quasi a una frequentazione in corso. Ma procediamo con ordine.

Armando Incarnato, dopo Uomini e Donne le accuse continuano: la foto che ha scatenato gli hater

Nel post a cui facciamo riferimento Armando scrive che spera di trovare una donna che da maschio lo faccia diventare uomo: un pensiero piuttosto fastidioso, se ci pensate, perché si può diventare uomini – e si spera sia così – anche senza una donna al proprio fianco; ma comunque non è il caso di farne un dramma. Su Instagram invece gli hater si sono scatenati fra chi ha accusato Armando di non essere ancora un uomo, visto che parla male delle donne e racconta particolari privati, e chi crede che non sia a Uomini e Donne per cercare veramente una donna (l’accusa è la stessa che gli lancia Gianni Sperti da molto tempo ormai, secondo noi sbagliando perché non esiste uno straccio di prova al riguardo).

Incarnato e le storie a Uomini e Donne: lo sfogo del Cavaliere

In tutti i casi Incarnato ha saputo difendersi, anche se ha mostrato pure una certa frustrazione quando gli hanno consigliato di scegliere “la donna che più gli piace mostrandole il cuore”: “Ogni volta che ho mostrato il cuore – ha così risposto il Cavaliere del Trono Over – ho ricevuto in cambio il cervello”. Effettivamente le conoscenze di Armando, almeno quelle a cui teneva di più, sono andate tutte malissimo. E in alcuni casi hanno visto intervenire persino Maria De Filippi.

Uomini e Donne Armando, piccola confessione su Dame: frequentazione in corso per il Cavaliere?

C’è stata una considerazione che il Cavaliere ha fatto e che riguarda le Dame del parterre: quando gli hanno fatto notare che molte sono lì per fare teatrini e sponsorizzazioni varie – e come contraddire un’affermazione del genere, visto l’andazzo degli ultimi anni! – Armando ha tenuto a precisare che “non tutte” sono così. Potrebbe essere che il messaggio di Incarnato fosse una considerazione personale e nient’altro ma solo noi dietro a queste due parole abbiamo letto qualcosa di più? E se Armando avesse voluto far riferimento a una donna della trasmissione che sta conoscendo in questo periodo? Finora di certezze non ce ne sono ma se così fosse arriveranno molto presto. Noi ovviamente vi terremo aggiornati!