News Temptation Island Zerella, esito controllo malattia: “Non si molla”

Le ultime news su Temptation Island riguardano Flavio Zerella che – come sapete – ieri ha fatto molto parlare di sé per uno sfogo in cui faceva cenno a una presunta malattia che lo preoccupava non poco ma su cui non ha voluto dare dettagli perché doveva ancora fare dei controlli per avere maggiori certezze. Zerella su Instagram era visibilmente teso e nonostante la vicinanza di Nunzia Sansone, anche lei ex di Temptation Island, avrà passato delle ore difficilissime perché proprio oggi avrebbe dovuto sapere, come infatti ha saputo, i motivi del suo malessere fisico. Gli aggiornamenti sulle condizioni di salute sono positivi, per fortuna, e a darli è stato proprio lui qualche ora fa tra le storie del suo profilo Ig.

Temptation Island, Flavio Zerella ha fatto i controlli: l’esito in un post Instagram e la felicità per i risultati

“Come ho specificato – queste alcune delle parole di Zerella nelle sue storie Instagram – non è nulla di grave. Zona basso ventre (prima della visita mi ero spaventato), ora sono sereno: è solo un’infezione. Devo solo assumere […] cortisone e antibiotici, i quali non mi abbattono. Ci vogliono dei giorni per guarire ma già sto un po’ meglio”. Zerella non ha scritto altro e ha voluto limitarsi soltanto a specificare che non ha niente di grave, forse perché sono stati in tanti, spaventati dalla sua storia Instagram, a mandargli messaggi e a voler sapere cosa avesse. La preoccupazione non gli ha impedito comunque di fare una sorpresa a Nunzia stasera: “Nonostante non stia bene mi ha fatto una sorpresa. Sei speciale”, queste le parole della ragazza in un video Ig, a cui Flavio ha risposto con un deciso “Non si molla”. Tutto è bene insomma quel che finisce bene.

News Temptation Island, Zerella e Nunzia Sansone innamorati dopo le storie con Roberta Mercurio e Arcangelo Bianco

Vi ricordiamo che Zerella aveva partecipato a Temptation Island nel 2016 in coppia con Roberta Mercurio e che all’epoca fece molto discutere proprio per il suo atteggiamento con le tentatrici; i due uscirono comunque assieme dal programma, fino a quando nel 2019 non si lasciarono. Oggi Flavio sta con un’altra di Temptation Island, Nunzia, all’epoca in coppia con Arcangelo Bianco, attualmente single; Roberta invece ha ritrovato l’amore con il calciatore del Benevento Luca Caldirola. Nuove vite e nuove strade da percorrere dunque per tutti i protagonisti di questa sorta di soap opera in salsa mariana. Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo a Flavio perché si rimetta presto e dimentichi per sempre questi giorni difficili.