News Temptation Island, Elia e Pietro d’accordo? Rispunta post da passato

Polemica rovente, e neanche nuova, su Antonella Elia e Pietro Delle Piane, come sapete ormai arrivati al confronto finale a Temptation Island 2020. Abbiamo visto Pietro dire della Elia cose davvero brutte che lo diventano ancor di più se si considera che i due sono fidanzati e certi pensieri non dovrebbero proprio passare per la testa. Antonella è stata definita come una persona arida perché non ha un figlio, fondamentalmente sola e destinata a chiudersi in un ospizio: dichiarazioni del genere non potevano che incrinare la relazione tra i due, peraltro già messa a dura prova dal bacio che lui ha dato a una delle tentatrici. Non si fa altro che parlarne, ed è ovvio che i dubbi siano tanti in casi come questo: Pietro e Antonella si sono messi d’accordo prima di partecipare a Temptation Island?

Pietro Delle Piane e Antonella Elia sono d’accordo? Post dal passato fa esplodere sospetti

I primi sospetti sono emersi in rete qualche tempo fa, e ve ne abbiamo parlato abbondantemente. Adesso si sta parlando di un post segnalato dal Vicolo delle news di recente in cui Pietro commenta le aggressioni verbali subite da Antonella durante il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini; sono dichiarazioni che fanno senz’altro riflettere perché in quell’occasione Pietro diceva espressamente che “chi ti ama le tue debolezze le abbraccia e le protegge… Non le usa per farti del male”. Visto il comportamento di Pietro a Temptation Island, dove ha usato proprio le debolezze di Antonella per cercare di uscirne pulito, il web ha iniziato a interrogarsi su questo presunto accordo fra i due. Sarà vero? Non sarà vero? La nostra idea è che non sia possibile.

News Temptation Island, l’accordo di Pietro e Antonella: perché non può essere vero

Un accordo infatti viene preso da entrambe le parti affinché si raggiunga un obiettivo comunque – in questo caso far parlare di sé – senza che una delle due venga pesantemente danneggiata. Insomma se ci fosse stato davvero, Pietro avrebbe sbagliato non poco, visto che sarebbe un patto andato palesemente a suo sfavore avendo lui dovuto recitare la parte dell’uomo cattivo. Ed è questo che ci sembra strano. Evidentemente Pietro non si è sentito mancare di rispetto al Grande Fratello e riusciva a soprassedere sui difetti della Elia; a Temptation Island invece, dopo averla sentita parlare di Fabiano, evidentemente ha perso le staffe e ha detto ciò che tutti sappiamo. Per noi non è giustificabile in alcun modo perché esiste un limite alla critica, soprattutto se viene fatta davanti a milioni di persone parlando tra l’altro del partner; staremo a vedere però quali saranno le giustificazioni di Delle Piane.