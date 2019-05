News Gf, Michael Terlizzi profondamente provato: “Non ce la faccio più”

News Gf, Michael Terlizzi di nuovo in lacrime: il gieffino appare profondamente provato

Michael Terlizzi ha un nuovo sfogo al Grande Fratello. Il figlio di Franco purtroppo non riesce a viversi questa esperienza nel migliore dei modi. Finito al televoto insieme a Erica, Gaetano e Serena, il giovane modello sembra essere precipitato in un vortice, da cui non riesce proprio a uscire. Più volte Kikò Nalli gli ha consigliato di non vivere questa settimana in modo sereno, senza troppi dubbi e incertezze. Ma Michael non trova il modo adatto per mettere da parte determinate situazioni. In particolare, in questi ultimi giorni, il giovane Terlizzi chiede ad alcuni coinquilini delle spiegazioni riguardanti una determinata dichiarazione di Francesca De André. Quest’ultima ha affermato che Michael spesso si intromette nei discorsi degli altri. Questa sua affermazione ha gettato nel panico il povero Terlizzi, che in lacrime ammette in confessionale di non sentirsi capito. I suoi compagni d’avventura non riescono a comprendere il motivo per cui continui a chiedere spiegazioni. Nessuno vuole criticarlo, ma a detta di molti dovrebbe imparare ad assumere un atteggiamento più sicuro.

Michael Terlizzi e l’ultimo sfogo in confessionale al Grande Fratello

Già durante il Daytime del Gf in onda ieri, i telespettatori avevano visto il giovane Terlizzi sfogarsi in lacrime all’interno del confessionale. Ed ecco che anche oggi Michael non appare nelle migliori condizioni. Solo qualche ora fa, a Mattino 5, suo padre Franco prendeva le sue difese scagliandosi contro la De André. Intanto, Michael si sfoga in confessionale, apparendo profondamente provato: “Non riesco a capire se sbaglio io. Io non ce la faccio più. Come faccio io ad arrivare alla fine, se devo vivere con gente che non mi appartiene?” Sembra proprio che il giovane Terlizzi non riesca, in alcun modo, a viversi questa esperienza serenamente.

Gf News, Michael Terlizzi sempre più in difficoltà: le sue intenzioni

Alcuni dei concorrenti non riescono proprio più ad accettare determinati atteggiamenti di Michael, il quale tenta semplicemente di comprendere. Infatti, il giovane Terlizzi vorrebbe solo capire se ha sbagliato qualcosa oppure no. Il suo sfogo, però, continua all’interno del confessionale, dove non riesce a trattenere le lacrime. “Bisogna stare attenti a dire una parola, però con me tutti possono dire quello che vogliono”, afferma profondamente provato Michael.