Michael Terlizzi, Franco sbotta contro la De André poi bacia Imparato

Michael Terlizzi in crisi al Gf, Franco si scaglia contro Francesca De André

Al Grande Fratello, Michael Terlizzi non sta vivendo un’esperienza serena. Infatti, i telespettatori hanno spesso assistito a dei momenti di grande difficoltà. A Mattino 5, Federica Panicucci mette al corrente Franco su quanto sta accadendo a suo figlio nella Casa più spiata d’Italia. In particolare, la conduttrice mostra all’ex naufrago dell’Isola dei Famosi le immagini del Daytime mandato in onda ieri, in cui si vede Michael in lacrime. Il giovane Terlizzi non riesce a trattenere le lacrime, mentre spiega in confessionale di non sentirsi capito dagli altri. Questa volta il momento di crisi vede protagonista Francesca De André. Alcune dichiarazioni fatte da quest’ultima avrebbero portato in Michael diversi dubbi. Dopo averne parlato con altri coinquilini, il giovane Terlizzi ha deciso di chiedere delle spiegazioni a Francesca. Inizialmente la De André cerca di rassicurare il figlio di Franco, ma poi si apre tra i due una vera e propria discussione. La giovane toscana non approva l’atteggiamento di Michael, che a detta sua dovrebbe farsi meno paranoie. Ed ecco che a Mattino 5, Franco dice la sua al riguardo.

Michael Terlizzi in difficoltà al Grande Fratello: Franco furioso con la De André

Quanto visto ieri durante il Daytime del Gf non viene per nulla apprezzato da Franco, che ora a Mattino 5 sbotta contro la De André. “Mio figlio a volte viene incompreso. Ma almeno mio figlio quando parla è educato, lei è maleducata, dice parole che non vanno per la tv”, afferma Franco, abbastanza furioso con Francesca. L’ex naufrago ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua e anche questa volta non le manda di certo a dire. Sebbene non abbia di fronte la De André, l’ex nuafrago ci tiene comunque a dire la sua. Franco sa molto bene che Michael tende spesso a mostrarsi come una persona paranoica, ma non per questo bisogna giudicarlo. Detto ciò, l’ex naufrago ammette di sperare che suo figlio possa riuscire a sbloccarsi un po’.

Franco Terlizzi, pace ufficialmente fatta con Cristian Imparato: un bacio a Mattino 5

Ma non solo, a Mattino 5 Franco conferma di aver fatto finalmente pace con Cristian Imparato. I due avevano già dimostrato di non essere più in conflitto e questa volta si scambiano addirittura un bacio a stampo. L’ex concorrente di Io Canto e l’ex naufrago si lasciano andare allo scherzo, sorprendendo tutti. Pace ufficialmente fatta tra Franco e Cristian! Ma non solo, il padre di Michael in questo modo fa comprendere, ancora una volta, che non fa alcuna discriminazione.