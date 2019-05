Michael Terlizzi in lacrime al Gf, Francesca De André: “Svegliati!”

Michael Terlizzi di nuovo in lacrime al Grande Fratello: questa volta c’entra Francesca De André

Nuovo sfogo di Michael Terlizzi al Grande Fratello. Il giovane si lascia nuovamente andare e non riesce a trattenere le lacrime. Il motivo? Questa volta riguarda Francesca De André. Il figlio di Franco, questa settimana, è finito al televoto insieme a Gaetano, Erica e Serena. Probabilmente Michael non si aspettava di finire di nuovo in nomination, ma soprattutto non riesce a trovare una spiegazione alla motivazione utilizzata da Francesca. Quest’ultima l’ha votato e, oltre ciò, aveva anche dichiarato che il Terlizzi tende a intromettersi nei discorsi. Michael non trova una giusta connessione con quello detto dalla De André, a cui va a cercare subito delle spiegazioni. Com’è possibile vedere durante il Daytime del 16 maggio, Francesca si dice convinta del fatto che il modello abbia frainteso le sue parole. Quando, però, Michael insiste sull’argomento, la De André sembra perdere completamente le staffe. La giovane toscana non vuole attaccarlo, ma ci tiene a dargli qualche consiglio.

Michael Terlizzi preoccupato: Kikò Nalli cerca di aiutarlo a reagire

Michael finisce nuovamente in lacrime, poiché non riesce a spiegarsi come alcuni dei suoi coinquilini non riescono a capirlo. A cercare di aiutarlo ci pensa Kikò Nalli. Quest’ultimo gli spiega che probabilmente Francesca ha fatto quelle affermazioni per spronarlo in qualcosa. “A te non deve fregare nulla, questa settimana devi stare sereno”, gli consiglia il parrucchiere. Sembra però che queste parole non plachino il nervosismo di Terlizzi, che continua a chiedere spiegazioni ad altri coinquilini. Intanto, in confessionale non riesce a trattenere le lacrime: “È difficile farsi accettare, succedono queste cose qui e ci sto malissimo”. A detta di Francesca, il giovane modello si starebbe facendo troppe paranoie, tanto da apparire come un “paranoico”.

Grande Fratello, Michael Terlizzi in lacrime: Francesca De André perde le staffe

Secondo Kikò, Michael potrebbe non riuscire a reggere più le varie situazioni che si creano all’interno della Casa. Michael cerca di avere un ulteriore confronto con Francesca, che precisa di essere molto dispiaciuta. La De André è convinta che il Terlizzi sia un ragazzo “buono come il pane”, ma farebbe “dei discorsi davvero infantili”. Faccia a faccia, la giovane toscana afferma: “Ogni cosa che uno ti dice rimugini, Michael svegliati, non ne voglio neanche più parlare”. La De André precisa che non si tratta di una critica, ma lo invita comunque a rifletterci.