News Gf, Francesca sbotta sul fidanzato: sta illudendo Gennaro? La confessione

Gf 16, Francesca De André continua a interrogarsi sul fidanzato Giorgio: tradimento o no?

Nel daytime del Grande Fratello di oggi abbiamo visto Francesca De André ripensare al gossip sul suo fidanzato Giorgio e urlare in giardino. Non riesce a pensare a ciò che le hanno fatto vedere, perché appena il pensiero corre lì sbotta. In confessionale ne ha avute anche per Rosi, la ragazza paparazzata insieme al suo fidanzato. Per lei non ha speso parole carine, per nulla. A Michael in giardino, invece, Francesca ha confessato che se dovesse mai vedere delle foto in discoteca del fidanzato insieme a questa ragazza, non lo vedrà più. Pure se Giorgio e Rosi nelle foto stessero solo vicini e non ci fosse contatto fra loro. Ma poco dopo nel daytime il discorso si è spostato su Gennaro Lillio…

Grande Fratello, Gennaro si confessa su Francesca: “La porterei fuori”

Abbiamo visto Francesca chiamare Gennaro in camera e chiedergli se tutto fosse a posto. Secondo lei, infatti, il modello era un po’ annoiato e distaccato. Questo anche perché gli aveva chiesto un bacio e lui non glielo ha dato. Gennaro ha detto che andava tutto bene, ma in confessionale poi ha spiegato: “Più le sto vicino, e più… Ci sta pure un attimo che mi sbilancio un po’. Io la prenderei ora e la porterei fuori per conoscerla al di fuori di questo contesto”. Gennaro e Francesca al Gf trascorrono molto tempo insieme, abbracciati e a coccolarsi. Sono spesso insieme e per questo, vedendo un minimo distacco, Francesca ha voluto sincerarsi che andasse tutto bene. Dalle parole di Gennaro, che vorrebbe rivedere il padre che lo ha abbandonato, si è intuito però che avesse voluto staccarsi un po’ da lei, visto il suo coinvolgimento.

Francesca De André vicina a Gennaro al Gf: “Non vorrei farlo star male”

Francesca sta illudendo Gennaro? Facile crederlo visto che, nonostante sia a conoscenza dell’interesse di lui, continua a stargli molto vicino. In confessionale, poi, la De André ha detto: “Sono preoccupata. Non capisco più Gennaro. Non potendo andare oltre al rapporto che abbiamo perché sono fidanzata, può essere un po’ preso male. Non vorrei mai fare qualcosa che possa farlo star male”. Cosa starà bollendo in pentola? Il presunto tradimento del fidanzato Giorgio farà avvicinare ancor di più Francesca a Gennaro? Oppure per lei è davvero solo un amico? Intanto, c’è stato un bacio inaspettato nella Casa…