News Amici, Gabry Ponte: i favoriti e la confessione su Tommaso Paradiso

Amici 19, Gabry Ponte parla delle squadre e apprezza la scelta di Maria De Filippi

Gabry Ponte ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e ha parlato a fondo di Amici di Maria De Filippi che – come ben sapete – quest’anno si è presentato al pubblico con una formula piuttosto rinnovata, cioè senza squadre e con una gara tutti contro tutti. “Il programma quest’anno è totalmente nuovo – questo ciò che ha sottolineato Ponte con un certo entusiasmo – e il fatto che non ci siano le squadre secondo me è una scelta azzeccata”. Il meccanismo in realtà è stato presentato in modo abbastanza confusionario, quindi non sappiamo ancora se questa scelta si rivelerà azzeccata; di certo è presto per giudicare il format che tra l’altro è stato pensato in questo modo soprattutto per la richiesta di Mediaset di anticipare la messa in onda di Amici.

Concorrenti Amici di Maria De Filippi, il preferito di Gabry Ponte? “Non mi sbilancio”

Ponte non ha voluto dire molto sui concorrenti di quest’anno, e ha tenuto lo stesso atteggiamento di Albano Carrisi che invece ha speso molte parole su Maria De Filippi: “Tra i concorrenti – gli è stato chiesto – chi è il favorito?”. “Non mi sbilancio. Ma il livello generale è alto”, questa la risposta dell’intervistato che però finora ha assistito solo a una puntata, tra l’altro a una messa in onda non proprio fantastica: i ragazzi in effetti erano quasi tutti sotto tono, e, fatta eccezione per qualcuno come Giulia Molino e Nyv Paternagel, avrebbero potuto fare molto di più.

Gabry Ponte e la collaborazione con Tommaso Paradiso: “Non è detto che non ci venga una bella idea”

Infine la bomba su Tommaso Paradiso: “Ha in mente una collaborazione con Tommaso Paradiso?”, gli hanno chiesto. “Sto lavorando tanto all’estero, ma non è detto che, grazie ad ‘Amici’, non ci venga una bella idea“. Potrebbe nascere come non potrebbe. Ma al momento ci piace pensare che l’incontro tra i due giurati sarà proficuo. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!