New Amsterdam 2 riassunto prime puntate: dove eravamo rimasti in attesa della seconda parte di stagione

Dove eravamo rimasti in New Amsterdam 2? Il riassunto delle prime puntate in onda a gennaio vi preparerà al meglio prima dei nuovi episodi. La seconda parte della seconda stagione infatti inizierà giovedì 4 giugno. Ma passiamo adesso al riassunto delle prime puntate di New Amsterdam. Li abbiamo ritrovati dopo un terribile incidente in ambulanza dopo il parto di Georgia. Era appena nata la figlia di Max, Luna, ma purtroppo la mamma non ce l’ha fatta. Il medico dopo la perdita della moglie ha vissuto un forte periodo di stress dovuto al trauma, al punto da avere delle allucinazioni. Max infatti ha continuato a vedere Georgia in casa, senza dire niente a nessuno, e non ha lavato il pavimento dove la moglie ha partorito. Il tutto è proseguito fino a quando Max è guarito dal tumore, ormai in fase di remissione, poi è riuscito a dire addio alla moglie.

New Amsterdam 2, dove eravamo rimasti: cosa è successo nelle puntate di gennaio

Nel frattempo, Max e Helen si sono ritrovati a parlare di figli e di famiglia e la dottoressa ha confessato di non voler diventare madre senza un uomo accanto. La complicità tra Helen e la piccola Luna però è cresciuta sempre di più, infatti i fan adesso si domandano se Max e Helen in New Amsterdam si metteranno insieme. Bloom ha iniziato la terapia e con il suo fisioterapista è nato subito qualcosa. C’è del tenero insomma e se lo è ritrovato anche nella terapia di gruppo, inoltre è stata presto assalita dai timori di poter ricadere nella dipendenza. Helen ha aiutato una paziente che combatteva il dolore usando sostanze stupefacenti, ma finirà in overdose. Questo ha avuto delle ripercussioni sulla sua carriera di medico, è stata infatti sospesa ma è finita anche in manette.

New Amsterdam 2, il finale della prima parte di stagione

Tra Reynolds e la sua fidanzata il rapporto si è incrinato ancora di più: lei ha ricevuto un prezioso incarico lontano da New York e la storia con il medico nel New Amsterdam ne ha risentito e non poco. Ma per terminare il riassunto delle prime puntate di New Amsterdam 2 non possiamo non parlare delle detenute di un carcere che tengono sotto scacco l'ospedale. Le donne hanno in mente un piano ben preciso…