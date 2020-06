New Amsterdam 2 nuovi episodi: numero puntate, cast e repliche

New Amsterdam 2, i nuovi episodi in onda a giugno 2020: quante puntate sono

Torna New Amsterdam 2: i nuovi episodi andranno in onda su Canale 5 a partire da giovedì 4 giugno 2020. È sempre utile ricordare per chi non lo sapesse ancora che si tratta sempre della seconda stagione della serie televisiva. In America infatti è ormai una prassi spezzare le stagioni delle serie tv, mandando in onda le puntate prima e dopo le vacanze di Natale. Negli Stati Uniti infatti la prima parte di New Amsterdam 2 è andata in onda dal 24 settembre 2019 al 19 novembre 2019. Dopo una pausa di un paio di mesi, i nuovi episodi sono andati in onda dal 14 gennaio 2020 al 14 aprile 2020. In Italia invece abbiamo visto i primi nove episodi in onda a gennaio e abbiamo atteso diversi mesi prima di scoprire come andrà a finire.

New Amsterdam 2 quante puntate sono, il numero degli episodi è cambiato dopo il Coronavirus

Quante puntate sono ancora di New Amsterdam 2? Mancano esattamente altri nove episodi, che verranno divisi in tre prime serate come successo già a gennaio. Il numero di puntate di giugno quindi è tre: andrà in onda il 4 giugno, l’11 giugno e il 18 giugno con il gran finale. In principio la seconda stagione di New Amsterdam era composta da diciannove episodi, poi ridotti a diciotto. La scelta è stata fatta in seguito all’emergenza Coronavirus, perché nell’episodio cancellato, o almeno sospeso per il momento, si parlava proprio di una pandemia che investiva New York. Ed è ciò che è successo nella realtà, da questo la decisione di non mandare in onda l’episodio sulla pandemia. Le repliche di New Amsterdam 2 saranno disponibili sull’app Mediaset Play e sul sito ufficiale, con il servizio On Demand.

Cast New Amsterdam 2, tutti gli attori e i relativi personaggi

Dato che si tratta di una continua di stagione e non di una nuova stagione, il cast dei nuovi episodi di New Amsterdam 2 è invariato rispetto alle puntate in onda a gennaio. Ricordiamo quindi che c’è stata una new entry, ovvero Valentina Castro interpretata da Ana Villafañe. Questo quindi l’elenco di attori e personaggi di New Amsterdam 2: