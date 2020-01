New Amsterdam 2 nuovi episodi: quando vanno in onda? Anticipazioni

New Amsterdam 2, quando vanno in onda i nuovi episodi? La serie tv in pausa: tutte le anticipazioni

Come vi abbiamo già anticipato la scorsa settimana, i nuovi episodi di New Amsterdam 2 andranno in onda nei prossimi mesi. Martedì prossimo Max Goodwin non tornerà su Canale 5, questo perché in America i primi nove episodi, che abbiamo già visto in Italia, sono andati in onda prima delle vacanze di Natale e poi sono andati in pausa. Le nuove puntate di New Amsterdam 2 sono ricominciate da poco oltreoceano e va in onda un episodio a settimana, per cui bisognerà aspettare un po’ prima che Mediaset riesca ad accorpare due o tre episodi a serata. Quando torneranno i nuovi episodi di New Amsterdam 2? Probabilmente a maggio, come già successo nella precedente stagione. Niente paura, se l’ultimo episodio vi ha lasciati col fiato sospeso, qui di seguito trovate le anticipazioni di New Amsterdam 2 sui prossimi episodi. Dunque via allo spoiler!

Anticipazioni New Amsterdam 2 sui nuovi episodi: Helen salverà l’ospedale

Abbiamo lasciato l’ospedale sotto attacco da parte delle detenute ricoverate: la loro intenzione è togliere la vita a un’altra detenuta che ha deciso di collaborare. Nell’ospedale scatterà il “codice grigio”, tutti dovranno chiudersi nelle proprie stanze finché l’emergenza non sarà rientrata. Max affiderà Luna al nido e si darà da fare, Helen lo aiuterà a trasferire i pazienti stabili in altre strutture. I due medici si imbatteranno in una detenuta ferita e verranno presi come ostaggi, nel frattempo Reynolds starà operando la collaboratrice di giustizia ma rimarrà vittima di un assalto delle altre detenute. Queste ultime tenteranno di uccidere la collaboratrice con un bisturi, ma feriranno invece Reynolds. La situazione si risolverà nel migliore dei modi quando Helen penserà di portare le detenute dalla polizia!

New Amsterdam 2 anticipazioni, problemi per Luna: cosa succederà nei nuovi episodi

Le anticipazioni sui nuovi episodi di New Amsterdam 2 proseguono con l’undicesimo episodio della stagione. Ci sarà un salto temporale, Bloom tornerà a lavorare al pronto soccorso e Reynolds sarà sempre convinto di trasferirsi a San Francisco. Max avrà dei problemi con Luna e così Helen penserà di prendere in mano le redini della situazione, seppure il suo ruolo nell’ospedale non glielo consentirebbe.