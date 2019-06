New Amsterdam 2 ci sarà? Anticipazioni e news sulla nuova stagione

New Amsterdam seconda stagione, la serie TV è stata confermata: le prime news

New Amsterdam 2 ci sarà? Questa è stata la domanda che vi siete posti, almeno i fan della serie TV, quando è finita l’ultima puntata della stagione. Va fatta una precisazione, però: gli episodi andati in onda fino a oggi su Canale 5 fanno parte tutti della prima stagione. Anche se abbiamo visto degli episodi a dicembre e poi altri in questa primavera, non fanno parte di due stagioni diverse. Dunque gli episodi di New Amsterdam 2019 erano ancora della prima stagione. In America non è una scelta insolita spezzare le stagioni e mandarle in pausa durante le feste natalizie. Succede anche con altre famose serie televisive, per esempio Grey’s Anatomy. Anche per quest’ultima i fan sono abituati a vedere la prima parte in autunno e la seconda parte dopo Natale.

New Amsterdam 2, prime anticipazioni sulla nuova stagione

Ecco perché adesso risponderemo alla domanda ci sarà New Amsterdam 2, e non parleremo di terza stagione. La risposta, comunque, è assolutamente sì: questo nuovo medical drama è stato accolto dal pubblico con un notevole entusiasmo! Per questo, ancor prima che terminasse la prima stagione, è stato annunciato il rinnovo della serie TV: la nuova stagione di New Amsterdam si farà! L’annuncio del rinnovo risale allo scorso febbraio, quando Lisa Katz e Tracey Pakosta, co-presidenti della divisione sceneggiati della NBC Entertainment, avevano fatto sapere: “Ci ha entusiasmato vedere come il pubblico ha accolto il dottor Max Goodwin e tutti i personaggi che hanno reso New Amsterdam un medical drama incredibilmente convincente”. E non sono mancati i complimenti al cast, agli sceneggiatori e tutti coloro che hanno lavorato a questa serie televisiva.

New Amsterdam seconda stagione, ecco quando andrà in onda

Quando andrà in onda New Amsterdam 2? Facile pensare che la formula che verrà adottata per la nuova stagione sia la stessa della prima. Dunque il medical drama tornerà in onda in autunno con le prime puntate, andrà in pausa e poi tornerà dopo Natale. Questo almeno succederà in America, mentre staremo a vedere se in Italia Mediaset farà le stesse scelte, mandando in onda gli episodi quasi in contemporanea, o deciderà invece di mandare in onda la seconda stagione di New Amsterdam senza pause, quindi direttamente nel 2020. Visto il gran finale di stagione che ci terrà sulle spine per molti mesi, speriamo torni in autunno anche su Canale 5!