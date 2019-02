New Amsterdam, la serie tv rinnovata per una seconda stagione: l’annuncio

New Amsterdam, la serie tv ottiene un grande successo: NBC conferma la seconda stagione

Ottime notizie per i fan della serie tv New Amsterdam. La nota rete televisiva NBC ha scelto di rinnovarla per una seconda stagione. Ricordiamo che il 23 dicembre dello scorso anno è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata della prima parte della prima stagione. Infatti, in America dall’8 gennaio stanno andando in onda le ultime 12 puntate della serie. Nel frattempo, in molti speravano di continuare ad assistere alle vicende del Dr. Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, e di tutti gli altri personaggi. Ora, secondo quanto riporta il sito TvLine, NBC annuncia il rinnovo, grazie al grande successo ottenuto con la prima stagione. Attraverso una dichiarazione, i co-presidenti della programmazione NBC Entertainment, Lisa Katz e Tracey Pakosta, danno quest’ottima notizia a tutti i fan della serie ambientata all’interno dell’ospedale pubblico. “Siamo stati così entusiasti di vedere quanto il pubblico abbia sostenuto il Dr. Max Goodwin e tutti i personaggi che hanno reso New Amsterdam una serie medica incredibilmente convincente”, annunciano in questa sosprendente dichiarazione.

New Amsterdam seconda stagione: l’annuncio della NBC Entertainment

“Congratulazioni ai (produttori esecutivi) David Schulner, Peter Horton, ai nostri scrittori, al cast e alla troupe straordinaria che hanno dato vita a queste storie”, concludono i co-produttori della programmazione NBC Entertainment. I telespettatori potranno, dunque, assistere ancora ad altre vicende legate al più antico ospedale pubblico presente in America. Sembra proprio che la serie tv sia riuscita a conquistare proprio tutti, tanto da portare la rete televisiva a confermare il rinnovo per una seconda stagione. Ancora non si hanno notizie riguardanti la trama, in quanto in America sta andando ancora in onda gli ultimi 12 episodi della prima stagione.

New Amsterdam: in America in onda gli ultimi 12 episodi della prima stagione

I fan della serie vedranno ancora impegnati nel ruolo di dottori Helen Sharpe, ER Lauren Bloom, Floyd Reynolds, Vijay Kapoor e lo psicologo Iggy Frome. Con loro continuerà a girare per le stanze dell’antico ospedale pubblico, ovviamente, anche Max. In America la serie ha ottenuto un grande successo, debuttando con 8,4 milioni di telespettatori e con una media di 6,4 milioni durante la messa in onda dei primi 12 episodi.