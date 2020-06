New Amsterdam 2 anticipazioni 11 giugno: Reynolds a un bivio

Anticipazioni New Amsterdam 2, cosa succederà nella puntata di giovedì 11 giugno 2020: in onda gli episodi 12 e 13 della stagione

Siete in cerca di anticipazioni di New Amsterdam 2 per giovedì 11 giugno? Siete nel posto giusto! La settimana prossima andranno in onda altri due episodi della serie tv. A differenza della prima parte in onda a gennaio, infatti, pare che Mediaset abbia deciso di trasmettere due episodi in ogni puntata e non tre. Vedremo quindi l’episodio dal titolo 14 anni, 2 mesi e 8 giorni, in cui Helen arriverà a una decisione che potrebbe avere ripercussioni decisive sulla sua vita lavorativa. La Castro intanto troverà i fondi per l’avvio della seconda fase di un trial clinico a cui parteciperanno quaranta pazienti oncologici. Quando Helen scoprirà che invece ne verranno coinvolti solo quindici, accuserà la collega. Ma non solo, perché la dottoressa Sharpe sarà ormai sul piede di guerra con il Sistema. Helen infatti proporrà una soluzione per aiutare una donna alla quale verrà negato un intervento dalla sua assicurazione.

New Amsterdam 2, le anticipazioni sugli episodi in onda giovedì 11 giugno 2020

Max e Reynolds avranno a che fare con un paziente di tredici anni con un grave problema ai polmoni, causato dall’uso della sigaretta elettronica. Nel frattempo, Reynolds sembrerà essere sempre più in difficoltà sul suo trasferimento a San Francisco e Max proverà ad andargli incontro. Le anticipazioni di New Amsterdam 2 proseguono con il secondo episodio, Burocrazia, che sarebbe il tredicesimo della seconda stagione. Max sarà chiamato a fare un enorme taglio al budget per l’ospedale. Scoprirà inoltre che è abitudine degli ospedali dimettere i pazienti in fin di vita per contenere il tasso di mortalità. Deciderà quindi di aprire un reparto interamente dedicato a questi pazienti e dar loro comunque delle cure. La Brantley si opporrà dicendo a Max che non ci sono abbastanza fondi per questo progetto, ma lui riuscirà a mettere alle strette un donatore decisamente particolare.

New Amsterdam 2 anticipazioni, Reynolds di fronte a una scelta: cosa succederà giovedì prossimo

Infine, Reynolds si ritroverà davanti a una scelta importante per la sua carriera… In tutto questo, i medici del New Amsterdam dovranno continuare a prendersi cura dei vari pazienti arrivati in ospedale. Le anticipazioni sulla puntata di New Amsterdam 2 dell’11 giugno non aggiungono altro, vi diamo quindi appuntamento alla prossima settimana! Se avete perso un episodio, potete consultare qui la guida per le repliche delle puntate. Se invece dovesse sfuggirvi qualche passaggio delle puntate in onda a gennaio, vi rimandiamo al riassunto della prima parte di stagione.