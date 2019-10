Nathalie Caldonazzo e Andrea: parole dell’ex moglie e com’è finita con Zoe

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti: le dichiarazioni dell’ex moglie e com’è finita con Zoe Mallucci

Temptation Island Vip ha diviso le strade di Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. I due, dopo essere stati protagonisti di un falò molto duro, si sono detti addio. Criticatissimo da parte del pubblico il comportamento dell’imprenditore, apprezzatissima invece la scelta della showgirl, la quale, senza se e senza ma, lo ha piantato in tronco. A proposito dei biasimi che hanno raggiunto Andrea, sono spiccati quelli dell’ex moglie Daniela. La donna, via social, durante e dopo il reality si è scagliata a più riprese contro l’ex marito sostenendo di essere stata tradita e che lui sia un padre assente. Non solo: Daniela ha anche detto che la Caldonazzo fu amante di Ippoliti mentre lui era ancora sposato. Tuttavia la donna ha rimarcato di non aver mai avuto risentimento con Nathalie, puntando il dito sempre e solo sull’ex marito.

Andrea e Zoe, le stoccate dell’ex moglie di Ippoliti

Ma come stanno oggi? La coppia non si è più ricompattata. Andrea, dopo la fine del programma, ha proseguito la frequentazione con la tentatrice Zoe Mallucci, single con la quale ha trovato un ottimo feeling nel reality. A oggi non è dato sapersi se i due continuino a vedersi oppure se si siano persi di vista. Sul loro flirt ha avuto parole molto nette sempre Daniela, l’ex moglie di Ippoliti. “Loro si vedono, si frequentano regolarmente, pranzetti, cenette, giri in scooter e Bmw, macchine, weekendini come li chiama lui”, dichiarava una quindicina di giorni fa Daniela, aggiungendo: “Personalmente li ho visti e non solo io….”

“Forse sta facendo da papà a un’altra persona, ma non ai nostri figli”

“Quando metti immagini su Instagram – ha dichiarato sempre Daniela -, ricorda che, anche se ti nascondi parzialmente e ti credi furbo prendendo in giro le persone, i tuoi figli ti riconoscono, ci sono cose che ricordano.” “Queste pagliacciate – ha proseguito – non colpiscono me, né credo la Caldonazzo, ma i tuoi figli”. Infine, dopo aver dato all’ex marito del “fantasma”, ha chiosato: “Forse sta facendo da papà a un’altra persona, ma non ai nostri figli.” Daniela, sempre nei giorni scorsi, ha anche detto che Nathalie è stata l’amante di Andrea mentre era ancora in corso il suo matrimonio.

Nathalie Caldonazzo e le paparazzate di Nuovo con il tentatore Riccardo

Negli ultimi giorni, si è riacceso il gossip anche su Nathalie Caldonazzo. Il settimanale Nuovo l’ha sorpresa con il 29 enne Riccardo Colucci (21 anni più giovane di lei) per le strade di Roma. In molti si sono chiesti se ci sia solo un’amicizia o qualcosa in più. Il ragazzo ha partecipato a Temptation nel ruolo di single, avvicinandosi a Delia Duran.