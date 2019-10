Nathalie e Andrea, nuovi aneddoti dall’ex moglie: “Cuoricini dall’amante”

Andrea e Nathalie, l’ex moglie di Ippoliti rivela altri spigolosi aneddoti: “Crisi? Come tutte le sere mi diede il bacio (di Giuda) […] Mi svegliai perché stava ricevendo dei cuoricini dall’amante”

Continua a tenere banco il triangolo Daniela, Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. O meglio, il triangolo che fu. Stiamo parlando dei due ex fidanzati che hanno partecipato a Temptation Island Vip (Nathalie e Andrea) e dell’ex moglie di lui che nelle ultime ore è tornata a tuonargli contro. A farla andare su tutte le furie le recenti dichiarazioni rilasciate da Ippoliti che avrebbe detto di non averla mai tradita durante il matrimonio. Una versione che non trova Daniela assolutamente d’accordo. Su Instagram ha così svelato altri dettagli scomodi sull’ex.

“Tutto normale fino a quando di notte mi svegliai perché stava ricevendo dei cuoricini dall’amante”

“Purtroppo dopo aver letto le sue false dichiarazioni, mi trovo costretta mio malgrado a parlare ancora di lui”, esordisce Daniela riferendosi all’ex marito. “Non ho paura – prosegue – e non potrà mai infangare la mia persona […] Eravamo in crisi? Come tutte le sere mi diede il bacio (di Giuda) della buonanotte, mi disse ‘ti amo’. Tutto normale fino a quando di notte mi svegliai perché stava ricevendo dei cuoricini dall’amante. In pochi giorni due dei nostri figli avevano capito chi era”. Daniela, di recente, ha inoltre fatto sapere di non aver alcun rancore con Nathalie.

“La verità è molto brutta. I figli non vedevano di buon occhio la sua amante?”

“Si sono conosciuti a una festa? Perché non dice di chi? Forse una compagna di classe? La verità è molto brutta. I figli non vedevano di buon occhio la sua amante? Perché non dice il motivo… è molto scomodo per lui.” Daniela inoltre aggiunge che lui avrebbe più volte tentato di rientrare in casa, ma che lei non lo avrebbe più voluto. Infine è tornata a parlare dei figli facendo sapere che avrebbero vissuto momenti delicati in seguito alla separazione.