Natalia Paragoni rompe il silenzio dopo la chemioterapia, come sono andate le cure e come sta oggi

Natalia Paragoni, dopo settimane in cui non ha fornito aggiornamenti sul suo stato di salute, è tornata a parlare della sua lotta contro il linfoma di Hodgkin, tumore del sistema linfatico che origina dai linfociti B (un tipo di globuli bianchi). L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, attraverso un video pubblicato sui social, ha rivelato di stare bene e il motivo che l’ha spinta a non divulgare pubblicamente i dettagli sulle cure che ha affrontato e sulle sue condizioni. Tra l’altro ha anche riferito che proseguirà su questa linea, in quanto non vuole che la sua immagine venga per forza associata alla malattia. Non perché si vergogni della battaglia che sta combattendo, ma per il fatto che non desidera essere etichettata soltanto come colei che ha avuto un tumore.

Natalia Paragoni e la lotta contro il linfoma di Hodgkin: “Sono tornata alla mia vita di prima”

“Mi chiedete sempre come sta andando il tutto. Ragazze, io non vi sto più aggiornando perché sono ritornata alla mia vita di prima e diciamo che ho cercato di non cambiarla molto anche quest’estate”, ha riferito la compagna di Andrea Zelletta. “Ho sempre svolto quello che potevo e che mi sentivo di portare avanti – ha aggiunto – Non è che non ho voglia, ma non voglio ogni volta parlare delle stesse cose perché poi sembra anche un po’ riduttivo raccontare solo di questo. Non l’ho mai fatto perché non voglio che la mia persona venga ricordata e legata a questo momento della mia vita. Perché è un momento e io non sono questo. Non sono la malattia, non mi voglio identificare in questo”.

“Io sono altro – ha proseguito la 28enne – sono sempre stata altro. Ho costruito altro nella mia vita e quindi se mi chiedete come sto, sto bene, tutto a posto. Vi posso dire questo: tutto ok. Non penso di nuocere a nessuno se non vi racconto i particolari. So che la mia vita è sempre esposta. Però, secondo me, questo tema è troppo personale. E parlare solo di questo o mostrare solo questo di me, anche no”.

L’annuncio della fine della chemioterapia

A Natalia Paragoni è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin nel corso dell’ottavo mese della sua seconda gravidanza. Nonostante il manifestarsi della malattia, ha portato a termine la dolce attesa, partorendo Beatrice lo scorso maggio. Dopo aver dato alla luce la piccola, ha iniziato la chemioterapia. Ad agosto, aveva riferito che il 7 settembre si sarebbe sottoposta all’ultimo ciclo della cura. Aveva inoltre spiegato che la terapia stava dando i risultati sperati e che il suo corpo stava reagendo positivamente. Da allora ha smesso di aggiornare i fan sulle sue condizioni. Alla luce di questo silenzio, c’è chi ha pensato a una complicazione nel percorso di cure. Nelle scorse ore l’influencer ha rassicurato tutti sul suo quadro clinico. Tutto procede per il meglio.

In questi mesi Natalia ha potuto contare sulla presenza costante al suo fianco del compagno Zelletta, delle due figlie e della famiglia d’origine. Suo padre e sua madre, come gesto di solidarietà, si sono entrambi rasati a zero i capelli, dopo che la stessa Paragoni ha optato per rasarsi per prevenire la caduta della chioma tipica di chi si sottopone alla chemioterapia.