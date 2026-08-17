La lotta di Natalia Paragoni contro il tumore, il gesto della madre lascia il segno: pioggia di complimenti

Natalia Paragoni può contare su una famiglia estremamente empatica. A dimostrarlo sono i gesti fatti da suo padre e suo madre dopo che, all’ottavo mese di gravidanza, le è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin, tumore del sistema linfatico che origina dai linfociti B. La compagna di Andrea Zelletta, dopo aver partorito la piccola Beatrice senza complicazioni, ha iniziato a curarsi sottoponendosi alla chemio terapia. Nel cominciare la potente terapia, ha deciso di rasarsi a zero i capelli, consapevole del fatto che li avrebbe persi in breve tempo. Poche settimane fa, l’influencer ed ex volto di Uomini e Donne aveva pubblicato su Instagram una foto di suo papà, mostrandolo con la testa rasata a zero per metà: un look solidale per la figlia. Nelle scorse ore si è saputo che anche la mamma di Natalia ha azzerato totalmente la sua chioma.

Natalia Paragoni e la lotta contro il linfoma di Hodgkin: anche la madre si è rasata a zero

Paragoni, il giorno dopo Ferragosto, ha diffuso un album fotografico su Instagram, mostrando la madre senza capelli. Tantissimi fan si sono complimentati con la signora, rimarcandone l’umanità e la bontà. Nel frattempo Natalia continua a curarsi. Di recente, parlando della sua lotta contro il linfoma di Hodgkin, ha dato buone notizie, facendo sapere che il suo corpo sta reagendo bene alla chemio. Ha inoltre rivelato che terminerà la cura il 7 settembre e, se tutto andrà per il verso giusto, poi andrà in vacanza a godersi un po’ di mare e relax con la sua famiglia.

Il sostegno di Andrea Zelletta

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oltre al supporto della sua famiglia di origine, può naturalmente contare anche sul compagno Andrea Zelletta. Quando Natalia ha annunciato che le era stato diagnosticato un tumore, il deejay ha subito dichiarato che avrebbe dato tutto il sostegno necessario alla madre delle sue due figlie. E così è stato. Ora non resta che attendere settembre e la conclusione della chemio. La speranza è che, come sembra, la malattia continui a regredire e che il peggio sia alle spalle.