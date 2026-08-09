Natalia Paragoni in “blackout” per 10 giorni: “Come sto e quando farò l’ultima chemio”

Natalia Paragoni è tornata ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, dopo aver silenziato i social per una decina di giorni. L’influencer 28enne sta lottando contro il linfoma di Hodgkin e si sta sottoponendo alla chemioterapia. Nei giorni scorsi aveva spiegato che la PET aveva restituito ottimi riscontri, riferendo che le cure stavano avendo gli effetti sperati. A confermare questo quadro è stato anche il giornalista Roberto Alessi, che ha raccontato che il tumore sta regredendo. Nelle scorse ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato ulteriori informazioni sul percorso clinico che sta affrontando, svelando anche quando terminerà la chemio.

Natalia Paragoni torna sui social dopo i giorni di “blackout” e tranquillizza i fan

“Ci sono stati 10 giorni di blackout personale perché il mio mondo, il mio cosmo, si è dovuto assestare. Sono arrivata a metà di questo percorso e forse ho dovuto sistemare un po’ la mente”, ha dichiarato Paragoni. “Tutto procede bene”, ha poi sottolineato, invitando chi la segue a non preoccuparsi. Di fatto, ha lasciato intendere che le terapie stanno funzionando. Infine l’influencer ha rivelato che l’ultimo ciclo di chemioterapia è previsto per il 7 settembre. Dopodiché andrà in vacanza al mare, visto che durante questa torrida estate non ha fatto nemmeno un bagno in spiaggia.

La lotta contro il linfoma di Hodgkin e l’amore della famiglia

Alla 28enne è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin (tumore del sistema linfatico che origina dai linfociti B) durante l’ottavo mese di gravidanza della piccola Beatrice, la sua seconda figlia, nata lo scorso 5 maggio. Dopo aver partorito, l’influencer ha potuto iniziare la chemioterapia. La giovane si è sempre mostrata sorridente e positiva sui social, nonostante la delicata fase vissuta a causa della malattia.

Accanto a lei ci sono le sue due figlie, il compagno Andrea Zelletta e la sua famiglia di origine, alla quale è molto legata. Suo padre, in segno di solidarietà e vicinanza, si è rasato metà del capo. Natalia, poco dopo aver iniziato la chemio, ha deciso di rasarsi completamente a zero per via dei forti effetti collaterali della cura, che, come è noto, spesso fa perdere i capelli.

In questi mesi, inoltre, Paragoni ha incassato un’ondata d’affetto sui social. Migliaia di persone le hanno augurato il meglio attraverso messaggi di sostegno.