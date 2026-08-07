Natalia Paragoni, polenta prima della chemio e risultati della PET: come sta reagendo alle cure

Natalia Paragoni prosegue il suo percorso di cure. L’influencer ha iniziato un ciclo di chemioterapia poco dopo aver partorito la sua seconda figlia, Beatrice, nata lo scorso 5 maggio. Durante la gravidanza le è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico che parte dai linfociti B. Il giornalista Roberto Alessi, sul canale Instagram de L’Edicola.it, ha aggiornato sulla situazione clinica della 28enne, affermando che ci sono ottime notizie in riferimento alla sua salute.

Roberto Alessi aggiorna sulle condizioni di salute di Natalia Paragoni: “Il tumore sta regredendo”

Alessi ha dichiarato che “fortunatamente la malattia sta regredendo”. A conferma di ciò, ha spiegato sempre il giornalista, ci sono i risultati della PET che sono “più che positivi”. “Le masse si sono molto ridotte. Lei è sulla via della guarigione”, ha aggiunto l’ex direttore di Novella 2000. Infine ha invitato alla prudenza, dicendo che è ancora troppo presto per cantare vittoria e che la strada è ancora lunga per Natalia. “Ma per ora arrivano belle notizie”, ha chiosato.

Nel frattempo Paragoni, nonostante il momento delicato che sta attraversando, sui social continua a mostrarsi sorridente e positiva. Nelle scorse ore ha pubblicato una storia Instagram dalla Valtellina, inquadrando in uno stand una gigantesca pentola in cui stava per essere cucinata della polenta. “La sera prima della chemio, domani la forza non mi mancherà. I love Valtellina”, ha scritto a corredo della clip, lasciando intendere che avrebbe mangiato il piatto tipico della zona.

Il gesto del padre di Natalia Paragoni diventa virale

Pochi giorni fa, l’influencer ha reso noto che suo padre, con il quale ha un bellissimo rapporto, si è rasato a zero metà del capo. Un gesto di solidarietà nei suoi confronti. Natalia, infatti, da quando ha cominciato la chemio, si è rasata a zero, per via degli effetti collaterali della potente cura che, come è noto, provoca la caduta di capelli. Il genitore, per mostrarle empatia e vicinanza ha deciso di rifarsi il look. La vicenda è diventata virale sui social, dove tantissime persone hanno apprezzato il gesto dell’uomo nei confronti della figlia.

Paragoni può anche contare sull’affetto del resto della sua famiglia di origine, degli amici e naturalmente delle sue due figlie e del compagno Andrea Zelletta, che sta dando tutto il supporto possibile all’influencer.