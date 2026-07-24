Natalia Paragoni, quinto ciclo di chemioterapia: lo strepitoso gesto del padre

Natalia Paragoni, ex volto di Uomini e Donne e influencer di successo, durante la gravidanza della sua seconda figlia ha scoperto di essere affetta dal linfoma di Hodgkin, tumore del sistema linfatico. Ha reso nota la sua battaglia contro la malattia dopo aver partorito la piccola Beatrice, che sta bene. Dopo aver dato alla luce la neonata, ha iniziato la chemioterapia per curarsi. Nelle scorse ore, ha pubblicato una storia Instagram mostrando una foto di suo padre, al quale è molto legata. L’uomo è stato ritratto con la testa rasata a metà: un gesto di solidarietà nei confronti della figlia che, a causa della potente terapia a cui si sta sottoponendo, si è dovuta rasare a zero.

Natalia Paragoni: il papà si rasa a zero metà testa

No, non si tratta di DJ Francesco invecchiato di un paio di decenni. E non si tratta nemmeno di un uomo di mezza età che ha avuto un colpo di testa e ha scelto di rasarsi metà capo per darsi un tono più trendy: il padre di Natalia ha deciso di darsi una sforbiciata per far capire ancora di più alla figlia, casomai ce ne fosse stato bisogno, che nella sua lotta contro il linfoma di Hodgkin non è sola. Tutta la famiglia è al suo fianco. Il gesto è diventato rapidamente virale in rete, con migliaia di utenti che hanno espresso apprezzamenti per l’idea avuta dall’uomo.

“Amo la mia famiglia”, ha scritto l’influencer nel commentare lo scatto in cui ha mostrato il suo papà con il nuovo look, evidentemente felice di poter contare su un contesto familiare così unito. Il gesto del padre dell’ex volto di Uomini e Donne ha ricordato quello che fece l’ex portiere della Roma, Julio Sergio. Quando a suo figlio 15enne, Enzo, venne diagnosticato un tumore cerebrale, per immedesimarsi un poco nella sua situazione e per fargli percepire la sua vicinanza, si tagliò anche lui i capelli a zero. Lo stesso fece l’ex calciatore dell’Atletico Madrid, Angel Correa, che si era rasato per stare vicino alla madre, colpita a sua volta da un cancro.

Pochi giorni fa Natalia ha aggiornato sul suo percorso di cure, spiegando che il suo corpo sta rispondendo bene alle terapie. Oltre alla sua famiglia di origine, al suo fianco c’è il compagno Andrea Zelletta e le due bimbe avute con l’ex tronista.