Natalia Paragoni rivela se la chemioterapia sta funzionando e come sta reagendo il suo corpo alle cure

Natalia Paragoni, influencer ed ex volto di Uomini e Donne, attraverso un video pubblicato su TikTok, ha aggiornato i fan sul suo percorso clinico, spiegando come il suo corpo sta reagendo alla chemioterapia. La 28enne originaria di Sondrio, poche settimane dopo aver partorito la sua seconda figlia Beatrice a inizio maggio, ha reso noto che durante l’ottavo mese di gravidanza le è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico.

Natalia Paragoni, aggiornamento sulla terapia: “La chemio sta funzionando”

“Bisogna festeggiare, però non è finita”, ha dichiarato nelle scorse ore la compagna di Andrea Zelletta, in occasione del terzo compleanno della sua primogenita Ginevra. Dopodiché ha aggiunto che il ciclo di chemioterapia a cui si sta sottoponendo sta dando i risultati sperati in quanto il tumore si sta riducendo. “Siamo molto contenti che la terapia stia andando bene. Ci sono dei grandi progressi. La Pet ha captato poca massa tumorale, tutto si è sgonfiato, la luce è passata da 11,7 a 2,5”.

Non si può ancora cantar vittoria, ma essere positivi sì. La cura sta avendo effetti positivi. Paragoni ha anche riferito che dovrà sottoporsi ad altri cicli di chemioterapia e a settembre probabilmente rifarà una Pet. La giovane si è detta molto felice per come il suo corpo sta sostenendo la terapia. “Sta funzionando”, ha chiosato.

Andrea Zelletta vicino a Natalia Paragoni

Natalia Paragoni, da quando ha raccontato pubblicamente la sua battaglia contro la malattia, si è sempre mostrata forte e fiduciosa, grazie anche al sostegno dei suoi cari, delle sue figlie e del compagno Zelletta. La love story ha avuto inizio nel 2018, negli studi di Uomini e Donne. Lui era un tronista della trasmissione e fu stregato dalla corteggiatrice. Dopo averla scelta è iniziata la storia d’amore vera e propria, lontana dalle telecamere. Una relazione che si è consolidata mese dopo mese.

Tre anni fa Natalia e Andrea sono diventati genitori per la prima volta, accogliendo Ginevra. Lo scorso maggio è venuta alla luce la piccola Beatrice. Dopo aver partorito Paragoni ha iniziato la chemio. Quando ha riferito di doversi curare dal linfoma di Hodgkin, sui social, migliaia di persone le hanno scritto messaggi di sostegno e vicinanza. Molti anche i personaggi noti del mondo dello spettacolo e del web che hanno cercato di infonderle positività.