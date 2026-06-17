Natalia Paragoni si è rasata a zero durante la chemio, in migliaia le scrivono: reazioni e come sta

Natalia Paragoni si è rasata a zero. Nei giorni scorsi aveva cominciato a dare qualche sforbiciata alla sua folta chioma. Prima si è mostrata con un caschetto, poi con un taglio ancora più corto. Ora con uno strato di capelli di pochi millimetri. La 28enne, come rivelato nei giorni scorsi, ha deciso di stravolgere il look perché sta affrontando la chemioterapia per curarsi dal linfoma di Hodgkin, forma tumorale che colpisce il sistema linfatico. Ha scoperto di essere stata aggredita dalla patologia durante l’ottavo mese di gravidanza che, comunque, è stata portata a termine positivamente e senza complicazioni.

Natalia Paragoni senza capelli: la reazione dei fan e dei vip

Natalia, nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un carosello di scatti in cui la si vede al mare, con il capo completamente rasato. “Ma guardatela…”, ha scritto simpaticamente, parlando di sé in terza persona. L’influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonostante stia combattendo una battaglia clinica per nulla semplice, si è sempre mostrata con il sorriso e con un atteggiamento propositivo. Tantissimi fan la stanno sostenendo. E anche molte personalità celebri del mondo dello spettacolo e del web le stanno facendo sentire solidarietà.

Dopo le immagini del nuovo look, moltissimi utenti le hanno scritto che sia con la folta chioma sia con il taglio rasato è uno splendore. Non è nemmeno mancato l’incitamento del compagno Andrea Zelletta, che ha fatto piovere una cascata di cuoricini rossi sotto all’album della compagna, con la quale ha due figlie: Ginevra, nata nel 2023, e Beatrice, venuta alla luce poco più di un mese fa.

Natalia Paragoni spiega come sta

Pochi giorni fa è stata intervistata dal Corriere della Sera e ha spiegato perché ha scelto di tagliare subito la chioma: “Ho deciso di tagliare i capelli per accompagnare in modo più graduale questo cambiamento e abituarmi a vedermi diversa. Non nascondo che sia stato difficile, credo che sarebbe un passaggio delicato per chiunque”. Al quotidiano ha anche riferito che, una volta terminato il primo ciclo di cure, saranno gli esami di controllo a indicare i passi successivi del suo percorso clinico.

Ha anche riservato a Zelletta parole di profonda stima, raccontando che da quando stanno insieme entrambi possono contare l’uno sull’altra, una dinamica che la riempie di forze e fiducia. Quando infine le è stato domandato come sta, ha dato la seguente risposta: “Ci sono giornate più semplici e altre più complicate. Voglio continuare a vivere la mia vita, a lavorare quando posso, a stare con la mia famiglia, con le mie figlie, con Andrea. So che alcuni cambiamenti saranno inevitabili e sto imparando ad accettarli”.