Natalia Paragoni e la chemioterapia, qual è il tasso di sopravvivenza per chi lotta col linfoma di Hodgkin

Natalia Paragoni ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer di successo, ha reso noto di essersi sottoposta nelle scorse ore alla seconda seduta di chemioterapia. Alla 28enne, qualche settimana fa, mentre stava portando a termine la seconda gravidanza, è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin, forma tumorale che colpisce il sistema linfatico. Al suo fianco c’è la sua famiglia, le sue due figlie piccole (Ginevra e Beatrice) e il compagno Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni si sottopone alla chemioterapia e si concede un regalo

Natalia, dopo aver affrontato la seduta chemioterapica, ha deciso di acquistare un foulard per coprire il capo. Nei giorni scorsi, dopo aver ricevuto le prime cure, aveva spiegato che aveva iniziato a perdere i capelli. Da qui la decisione di accorciare vistosamente la folta chioma. Prima si è presentata con un taglio a caschetto, poi con un look con i capelli ancora più corti. Adesso ha aggiunto un foulard multicolor griffato Pucci, noto marchio italiano di lusso.

Prima della seconda seduta di chemioterapia, l’influencer ha spiegato di aver svolto una serie di analisi che serviranno a far capire ai medici se ci sono le condizioni per proseguire con le terapie oppure se bisognerà cambiare trattamento. La giovane, nonostante il periodo difficile segnato dalla malattia, non ha perso il sorriso e continua a essere positiva.

Il compagno Andrea Zelletta, conosciuto negli studi di Uomini e Donne, la supporta in tutto e per tutto. Simpaticamente Paragoni lo ha nominato suo segretario. “Quando parlano i medici vado in panico”, ha confidato Natalia. Per questo, quando c’è da pensare a sbrigare le pratiche ospedaliere, si attiva l’ex tronista.

Il tasso di sopravvivenza al linfoma di Hodgkin

Il linfoma di Hodgkin, come spiegato dall’associazione AIEOP, è una delle forme tumorali con le più alte aspettative di guarigione. Le persone che sopravvivono a distanza di 5 anni dalla diagnosi sono l’85-90%. La percentuale sale intorno al 95% nei pazienti più giovani. Ciò indica una prognosi generalmente favorevole..

Le probabilità di guarire dipendono da diversi fattori in base allo stadio clinico individuato durante la diagnosi: