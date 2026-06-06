Natalia Paragoni perde i capelli per la chemio e li taglia, poi il messaggio di Zelletta

Natalia Paragoni, dopo aver reso noto che sta combattendo contro il linfoma di Hodgkin, ha pubblicato nelle scorse ore alcune storie Instagram in cui ha spiegato che sta iniziando a perdere i capelli a causa della chemioterapia. Ha quindi deciso di dare una netta sforbiciata alla folta chioma. Detto, fatto: l’influencer 28enne si è immortalata dopo aver tagliato abbondantemente i capelli. Ora sfoggia un caschetto. Nel filmato in questione la si vede ridere, nonostante la fase delicata che sta attraversando. Al suo fianco ci sono i familiari, il compagno Andrea Zelletta e le sue figlie Ginevra e Beatrice. La primogenita è nata a luglio 2023, la secondogenita un mese fa. Ed è proprio durante la gravidanza che all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata diagnosticata la forma tumorale del sistema linfatico.

Natalia Paragoni lotta contro il linfoma di Hodgkin: cosa ha dichiarato il compagno Andrea Zelletta

Dopo aver annunciato attraverso il suo profilo Instagram la lotta contro la malattia, Natalia è stata travolta da un’ondata di affetto e solidarietà. Migliaia di persone le hanno mandato messaggi di sostegno. Tanti anche i volti del mondo dello spettacolo che le hanno espresso vicinanza. Anche il compagno Zelletta si è pronunciato pubblicamente, assicurando che in questo momento delicato darà tutto il supporto necessario all’amata.

“Ci sono momenti in cui la vita cambia all’improvviso. E tu puoi solo fermarti, respirare e trovare la forza di restare in piedi anche quando dentro ti senti crollare”, ha esordito l’ex tronista di UeD. “In questo ultimo periodo – ha aggiunto – ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme. L’ho vista avere paura, piangere, sentirsi fragile… ma non smettere mai di essere una mamma straordinaria, una compagna incredibile e la persona più forte che io conosca”.

“Ogni giorno mi insegna cosa significa davvero avere coraggio. Anche nei momenti più duri. Anche quando tutto sembra più grande di noi. E se c’è una cosa che voglio dirti oggi è questa: non importa quanto sarà lunga o difficile questa strada, la affronteremo insieme. Passo dopo passo. E torneranno giorni leggeri. Ne sono sicuro”, ha concluso.

Il bozzo apparso ad aprile, i test e la scoperta della malattia

Natalia, pochi giorni prima di dare alla luce Beatrice, nata lo scorso 5 maggio, aveva fatto sapere di essersi sottoposta a dei test specifici dopo che le era apparso sul collo un grosso bozzo. Allora si limitò a dare questa informazione, aggiungendo che la gravidanza, che era giunta all’ottavo mese, l’avrebbe potuta portare a termine senza intoppi. E infatti la sua seconda figlia è nata senza complicazioni. Tanti avevano creduto che la questione del bozzo fosse stata risolta. E invece ieri la giovane mamma ha spiegato la sua situazione clinica, riferendo di aver già iniziato un ciclo di chemioterapia.