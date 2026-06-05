Natalia Paragoni a un mese dal parto: “Ho un tumore e ho iniziato la chemioterapia”

Natalia Paragoni è diventata mamma per la seconda volta il 5 maggio scorso, dando alla luce la piccola Beatrice. A distanza di un mese esatto dal lieto evento, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha reso noto che le è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico che origina dai linfociti B. L’ex volto di Uomini e Donne ha aggiunto di aver già iniziato il percorso di chemioterapia. Al suo fianco c’è il compagno Andrea Zelletta. Non appena l’influencer ha reso pubblica la malattia, è stata travolta da un’ondata di affetto e solidarietà da parte di fan e conoscenti.

Natalia Paragoni sta lottando contro un tumore, già iniziato il ciclo di chemioterapia

Pochi giorni prima di partorire, Paragoni aveva riferito che le era apparso un bozzo sul collo, spiegando che i primi test clinici avevano chiarito che si trattava di un grosso linfonodo. Aveva inoltre precisato che questo problema non aveva ricadute sulla gravidanza che infatti è stata portata a termine senza conseguenze. Nella mattinata del 5 giugno, Natalia ha aggiornato sulle sue condizioni di salute, facendo sapere che sta lottando contro il linfoma di Hodgkin.

“Tutto – ha esordito l’influencer – è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita. Ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. Invece, una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza. Oggi vi racconto il motivo dei miei silenzi di quest’ultimo mese”.

A questo punto Natalia ha spiegato nel dettaglio la malattia contro cui sta lottando:

“Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia. In questo mese ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo, quando invece avrei dovuto solo gioire. Mi sono fatta mille domande e ci sono stati momenti davvero difficili. Per fortuna, però, non sono mai stata sola. Ho avuto accanto tutta la mia famiglia, nessuno escluso: Andrea, i miei genitori e gli amici più cari mi hanno dato forza, amore e sostegno ogni giorno. E vi assicuro che non è una cosa scontata. E poi ci sono le mie bambine che, con il loro amore e i loro sorrisi, riescono a darmi una forza immensa. Adesso dovrò affrontare un nuovo viaggio. Non so ancora cosa mi aspetta, ma so che ce la devo fare e ce la farò. Per le mie bimbe. Per le persone che amo. Ma soprattutto per me. Avevo bisogno di tempo prima di raccontarlo, ma oggi sento di volerlo condividere con voi con sincerità. Un passo alla volta”.

Cos’è il linfoma di Hodgkin e il tasso di guarigione nei pazienti più giovani

Il linfoma di Hodgkin, come spiegato dall’AIRC – Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, è un tumore del sistema linfatico che origina dai linfociti B (un tipo di globuli bianchi). È caratterizzato dall’ingrossamento dei linfonodi (collo, ascelle, torace) ed è una delle forme neoplastiche più curabili, con tassi di guarigione superiori all’85-90% nei pazienti più giovani.

La reazione dei fan e del mondo dello spettacolo

Dopo aver reso nota la notizia, Paragoni è stata sommersa dall’affetto dei fan. Su Instagram tantissimi utenti le hanno espresso vicinanza e sostegno. Diversi anche i volti noti che hanno cercato di farle forza. “Naty, sei una roccia e con l’amore della tua famiglia, di Andrea e delle tue splendide bambine manderai a fanc*lo quel bastar*o e tornerai più forte di prima! Siamo tutti con te”, ha scritto Claudia Dionigi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e moglie di Lorenzo Riccardi.

“Sei una forza della natura… tu sai!”, il commento di Martina Luchena, altro ex volto di UeD. Anche Virginia Stablum ha scritto a Paragoni: “Un abbraccio. Forza!”. “Un abbraccio grande a te e tutta la vostra bellissima famiglia”, il messaggio di Andrea Zenga. “Mamma mia Nati, qui per te!”, il pensiero di Valentina Ferragni.