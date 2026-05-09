Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori bis: annuncio dopo giorni, nome della figlia e dettagli parto

Altro fiocco rosa per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta che nei giorni scorsi sono diventati genitori bis, accogliendo la seconda figlia. L’annuncio è stato dato dalla coppia sbocciata a Uomini e Donne, attraverso un post congiunto pubblicato su Instagram. La dolce notizia è stata diffusa nel corso della mattinata di sabato 9 maggio, ma la piccola, che è stata chiamata Beatrice, è nata già da quattro giorni, più precisamente il 5 maggio. Il deejay e l’influencer hanno quindi preferito vivere i primissimi giorni dopo il parto nella privacy assoluta.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori bis: è nata Beatrice

Natalia e Andrea hanno postato una serie di scatti e un video in cui li si vede con le figlie in ospedale: sorrisi, abbracci e tanta felicità. Nessuna dedica strappalacrime a corredo degli scatti e dei filmati: solamente la data di nascita e il nome, “5/5/2026 Beatrice”. A giudicare dal clima gioioso, il parto dovrebbe essere andato bene. La neo mamma bis e la neonata stanno bene. Ad accogliere la bimba c’è stata naturalmente anche Ginevra, la primogenita della coppia venuta alla luce a luglio 2023.

Non appena Zelletta e Paragoni hanno comunicato l’arrivo di Beatrice, migliaia di fan hanno augurato a loro e alla piccina ogni bene. Tanti anche i volti famosi che hanno scritto messaggi di congratulazioni. Tra questi Elisabetta Gregoraci, Claudia Dionigi, Teresa Langella, Nilufar Addati, Arianna Cirrincione e Martina Luchena.

A metà aprile, Natalia ha dovuto affrontare un intervento chirurgico dopo che sul collo le è apparso un bozzo e dopo essere stata in preda a febbre alta. Immediatamente si è sottoposta a esami specifici. Dai test è emerso che il bozzo era un grosso linfonodo. Il problema di salute, ha spiegato la diretta interessata, non ha fortunatamente compromesso la gravidanza che infatti è stata portata a termine il 5 maggio.

Natalia Paragoni, Andrea Zelletta e l’amore sbocciato a Uomini e Donne

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono incontrati a Uomini e Donne, nel 2018. Lui all’epoca era tronista del programma. Lei gli fece la corte e lo conquistò. Il tarantino, infatti, la scelse. Mai decisione fu più azzeccata: da allora non si sono più lasciati. Nel 2023 sono diventati mamma e papà per la prima volta, ora è arrivata la piccola Beatrice: la famiglia si è allargata.