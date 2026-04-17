Natalia Paragoni in sala operatoria durante la gravidanza: biopsia per un bozzo sul collo, come sta

Grosso spavento per Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e compagna di Andrea Zelletta. L’influencer è incinta di una bimba. Il parto è previsto tra poco più di un mese. La donna, attraverso i suoi profili social, ha spiegato ai suoi followers che circa una trentina di giorni fa ha notato che sul suo collo è apparso un bozzo. Subito si è recata a fare gli esami, anche perché tale bozzo si è manifestato dopo che la giovane ha affrontato una febbre intensa. Dai test è emerso che si tratta di un grosso linfonodo. Fortunatamente, ha chiarito sempre la diretta interessata, la gravidanza non è stata messa a rischio.

Natalia Paragoni costretta a fare la biopsia incinta

La scorsa settimana Paragoni si è sottoposta a una ecografia. Dal test è emerso che la vistosa protuberanza è un linfonodo. Dopo la scoperta, a Natalia è stato consigliato di fare la biopsia, procedura medica diagnostica che consiste nel prelievo di un piccolo frammento di tessuto o cellule. Il campione viene poi esaminato al microscopio da uno specialista con il fine di arrivare a una diagnosi precisa, confermando o escludendo malattie come tumori, infiammazioni o infezioni.

“Stanotte – ha raccontato l’ex volto di Uomini e Donne – non ho dormito nulla perché io, gli aghi, mai sia! E poi ero molto agitata per quanto riguarda la bimba. Ho chiesto il parere sia al ginecologo sia al dottore che mi ha fatto l’ecografia e anche al medico che doveva eseguire la biopsia”. Natalia ha voluto sapere se c’erano rischi per la creatura che porta in grembo. Gli specialisti le hanno detto di stare tranquilla che per la bimba non c’era pericolo. “Così oggi, alle 11:30, ho fatto questo prelievo di tessuto che io pensavo che fosse ago aspirato, invece è stata proprio biopsia”, ha riferito.

La compagna di Zelletta ha confidato che non aveva idea di come venisse effettuata una biopsia. Credeva infatti che bisognasse “tagliare”, salvo poi scoprire che la procedura è invece più semplice di quanto pensasse. Riassumendo, si è sottoposta all’esame e tra 10 giorni avrà gli esiti che chiariranno la natura del problema legata al linfonodo. Infine l’influencer ha ringraziato il personale sanitario, sottolineando che tutti si sono confermati professionalmente e in modo comprensivo di fronte alla sua agitazione.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: le tappe della love story

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sono conosciuti a Uomini e Donne. Lei corteggiò lui che, al termine del suo percorso sul trono, la scelse. Da allora non si sono più lasciati. A luglio 2023 sono diventati genitori per la prima volta, accogliendo la piccola Ginevra. A breve saranno mamma e papà bis.