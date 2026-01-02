Natalia Paragoni, trauma: “Ho perso il mio bimbo, il mio corpo non ha realizzato”

La fine di un anno e l’inizio di quello successivo è per molti un momento di bilanci, riflessioni e confidenze. Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha rivelato di aver dovuto affrontare una profonda sofferenza nel 2025. Per la prima volta pubblicamente, attraverso un video diffuso su TikTok, ha raccontato che mesi fa ha avuto un aborto spontaneo. Un evento traumatico che ha spinto la giovane a chiedere aiuto psicologico a un professionista. Oggi Natalia è riuscita a lasciarsi alle spalle la vicenda, grazie al supporto del compagno Andrea Zelletta e anche grazie al fatto che è nuovamente incinta. La 28enne di Piantedo, comune in provincia di Sondrio, diventerà mamma bis. La sua primogenita Ginevra, tra qualche mese, avrà una sorellina con cui giocare.

Natalia Paragoni rivela di aver avuto un aborto spontaneo a inizio 2025

Paragoni, in riferimento all’aborto, ha spiegato che aveva saputo di essere in dolce attesa a fine gennaio 2025. Aveva accolto con gioia la notizia in quanto desiderava allargare la famiglia e dare un fratellino o una sorellina alla piccola Ginevra. Purtroppo la gravidanza ha avuto delle complicazioni nefaste. L’influencer ha confessato di aver cominciato ad avere perdite di sangue sempre più frequenti, oltre ad aver iniziato a soffrire di ansia. Così ha preso una serie di precauzioni, provando a non stancarsi troppo. Si è inoltre rivolta al medico di fiducia che l’ha rassicurata. Tuttavia, a un certo punto, la situazione è precipitata inesorabilmente.

“Ero incinta già da tre mesi e questo sangue continuava a uscire – le parole di Natalia – Una sera avevo un vestito bianco, sono tornata a casa e nella notte le perdite sono diventate ancora più incessanti”. Non vedendo miglioramenti, la 28enne si è recata in ospedale dove ha scoperto di aver perso il bebè che portava in grembo.

“Faccio l’ecografia e risulta che il bambino non dà più segni di vita, anche se era lì. Mi dovevano sottoporre al raschiamento. Ho scoperto di aver perso il bambino e, venti minuti dopo, sono entrata in sala operatoria. Ci sono stati frangenti così veloci che il mio corpo non è riuscito a realizzare”.

La richiesta di aiuto e il percorso psicologico per superare il trauma

Paragoni ha anche rivelato che dopo l’aborto spontaneo ha deciso di cominciare un percorso psicologico, essendosi resa conto di non stare bene e di avere bisogno di supporto. “Ho chiesto aiuto perché sapevo che ero davanti a una cosa più grande di me”, ha confidato. Qualche mese dopo la vicenda, la giovane è rimasta nuovamente incinta. Lo ha annunciato lei stessa, assieme al compagno Zelletta, poche settimane fa. “Sto vivendo questa gravidanza in modo molto più ansioso”, ha concluso l’influencer.