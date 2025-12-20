Natalia Paragoni e Zelletta rivelano il sesso del bebè, lei fa volare parolacce (video)

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, dopo aver annunciato pochi giorni fa che diventeranno genitori per la seconda volta tra qualche mese, nelle scorse ore hanno reso noto, attraverso un simpatico video postato su Instagram, il sesso della creatura che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne porta in grembo. Sul portone di casa appenderanno un altro fiocco rosa. In altre parole, l’influencer è incinta di una femminuccia. La piccola Ginevra (2 anni), primogenita della coppia, avrà quindi una sorellina con cui poter giocare.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni genitori bis, Ginevra avrà una sorellina

I due ex volti di UeD non hanno fatto alcun gender reveal. Si sono semplicemente ripresi mentre erano intenti a leggere la mail in cui è stato spedito loro in allegato il test del DNA fetale. Il video è stato tutto da ridere. Ci è pure scappata qualche spassosa parolaccia pronunciata da Natalia, disperata per via del fatto che il compagno non sia riuscito ad afferrare subito quanto scritto nei risultati dell’esame.

“Amore, ma fi*a, leggi”, il primo esilarante rimprovero spazientito dell’influencer all’amato ex tronista. Zelletta ha continuato a leggere il messaggio, non riuscendo subito a comprendere il contenuto. Paragoni ha invece immediatamente capito di essere in dolce attesa di un’altra femmina. “Ma tu sei proprio rincogl******”, un altro commento rivolto a Zelletta, in evidente difficoltà con la terminologia medica.

La clip è anche stata inframezzata con due meme, sempre finalizzati a spernacchiare l’ex tronista. In uno è apparso il paroliere Cristiano Malgioglio mentre dice “Gesù mio, aiutami tu, ti prego”, nell’altro il vulcanico ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca, mentre scandice “stendiamo un velo pietoso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Niente gender reveal, la scelta della coppia apprezzata dai fan

La scelta della coppia di non aver organizzato un mastodontico gender reveal, a differenza di molte altre star del web, è stata alquanto apprezzata dai followers, che hanno trovato autentica e genuina la decisione di postare un video ‘casalingo’ e non ‘costruito’. Tra l’altro, Zelletta, quando ha scoperto che sarebbe diventato papà bis di una bimba, ha fatto un’espressione un po’ perplessa. A quanto pare, se avesse potuto scegliere, avrebbe preferito un maschietto.