Natalia Paragoni è incinta, annuncio con “puntarelle e Nutella” e reazioni a caldo

Indiscrezioni confermate: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni saranno genitori bis. Nelle scorse ore l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno annunciato attraverso un divertente video postato sui loro profili social che aspettano il secondo figlio o la seconda figlia (nulla hanno detto per il momento sul sesso del bebè). L’influencer 27enne sondriese è incinta. Nelle ultime settimane, i fan più attenti hanno notato che la giovane aveva una “sospetta” rotondità. E infatti le voci che la volevano in stato di gravidanza si sono moltiplicate. Voci che si sono rivelate più che fondate.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori bis, l’influencer è incinta

Zelletta e Paragoni hanno fatto sapere che accoglieranno il loro secondo frutto d’amore tramite una simpatica clip che ironizza sulle ‘voglie’ di Natalia durante la dolce attesa. “Voglia [vò|glia], s.f.: desiderio improvviso di cibi o bevande particolari, tipico delle donne in stato di gravidanza”, ha scritto la coppia nella didascalia a corredo del filmato in cui si vede l’ex corteggiatrice chiedere al deejay di prepararle le puntarelle. Lui si mette subito al lavoro, ma viene interrotto. “Ah no, ho voglia di pane e Nutella”, la seconda richiesta dell’influencer. Zelletta allora si mette all’opera per accontentarla, ma viene di nuovo fermato. “Ah no spremuta, voglio la spremuta”, dice Paragoni che poi si alza dal divano mostrando il pancino e abbracciando l’ex tronista.

L’annuncio della seconda gravidanza è stato accolto con entusiasmo da molti fan e conoscenti della coppia. “Zia bis, vi amo”, il commento a caldo di Alessia Zelletta, sorella di Andrea. “Che bello! Auguri ragazzi”, ha scritto Arianna Cirrincione, a cui ha fatto eco un’altra ex corteggiatrice di UeD, Martina Luchena: “Vi adoro, ti aspettiamo”. “Auguri Naty, auguri ragazzi”, l’intervento affettuoso dell’ex tronista Teresa Langella a cui si è accodata Nilufar Addati: “Ma che bella notizia”. “Ma che bello, auguri“, il pensiero di Valentina Ferragni.

L’amore sbocciato a Uomini e Donne

Andrea e Natalia si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne, nel 2019. Lui ‘soffiò’ la corteggiatrice al suo compagno di trono, Ivan Gonzalez. Dopo la scelta, non si sono più lasciati. Nel luglio del 2023 sono diventati genitori per la prima volta, abbracciando la piccola Ginevra. Resta ora da scoprire se la piccina avrà un fratello o una sorellina con cui giocare. Paragoni, dopo la nascita della primogenita, ha confidato di aver trascorso un periodo difficile avendo dovuto affrontare lo spettro della depressione post-partum.