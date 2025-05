Natalia Paragoni, periodo complicato: il mistero dietro le sue parole

Era poco più che ventenne quando si è presentata per la prima volta nello studio di Uomini e donne come corteggiatrice di colui che, di lì a poco, sarebbe diventato il suo grande amore. Oggi Natalia Paragoni è una mamma con tanti sogni realizzati ed altri ancora nel cassetto, molto amata dai fan che la supportano e sostengono in ogni situazione. Ed è proprio ai follower di Instagram che ha rivelato di aver vissuto un periodo difficile, che però ha deciso di tenere per sé.

La confessione di Natalia Paragoni

Si mostra sempre solare e socievole, eppure anche Natalia Paragoni attraversa momenti difficili che, certe volte, preferisce nascondere. La giovane cerca di separare la sua vita professionale da quella privata, nonostante la notorietà sua e del compagno Andrea Zelletta.

Oggi, però, uno dei suoi follower l’ha messa in difficoltà con una domanda nel box delle domande su Instagram, chiedendole cosa fosse successo nell’ultimo periodo. Natalia non si è sottratta al quesito, ma ha risposto con esitazione e restando piuttosto vaga. Infatti, si è limitata a dire che ha vissuto un periodo complicato, ma senza entrare nei dettagli, aggiungendo che non è convinta di volerli rivelare. La sua risposta, tuttavia, ha incuriosito ancora di più il web che ha cominciato a fare ipotesi di ogni tipo.

L’ ipotesi su Andrea Zelletta

La crisi vissuta da Natalia Paragoni potrebbe avere diverse cause. Molti escludono che sia legata a problemi con il suo fidanzato, Andrea Zelletta, visto che lei stessa ha dichiarato di essere molto felice con lui. Tuttavia, qualcun altro ipotizza che possa trattarsi di qualcosa legato alla loro relazione, in particolare al matrimonio. Infatti, in un’altra storia su Instagram, Natalia ha ironizzato sulle nozze, scherzando sul fatto che sembrano arrivare mai, come a voler dire che il compagno non si decide a farle la proposta.

La storia d’amore nata a Uomini e donne

Natalia e Andrea si sono conosciuti nello studio di Uomini e donne. Galeotta, quindi, è stata Maria De Filippi che li ha fatti incontrare. All’epoca Zelletta era un tronista del programma che, tra le sue corteggiatrici, ha scelto proprio Paragoni. Da quel momento non si sono più lasciati.

Il loro amore è stato autentico fin dal primo giorno e con il tempo la coppia è diventata una vera e propria famiglia, coronando il sogno con la nascita di Ginevra. Infatti, la piccola ha rafforzato ancora di più il loro legame anche se non sono mancate difficoltà, soprattutto per la giovane mamma, che ha dovuto affrontare periodo particolari dopo il parto.