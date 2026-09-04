Natalia Paragoni rasata e criticata a Venezia 83, Elena Santarelli furiosa: cos’è successo

Natalia Paragoni è sbarcata sul red carpet dell’83esima Mostra del Cinema di Venezia con un look inedito. L’influencer si è presentata totalmente rasata a zero. Una scelta presa dopo che le è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin, tumore del sistema linfatico che ha origine dai linfociti B, un tipo di globuli bianchi. Tantissimi fan, nel vedere gli scatti su Instagram, l’hanno ricoperta di complimenti, affermando che è un esempio di tenacia e resilienza. Ma si sa che sui social bazzicano spesso anche gli odiatori, che non perdono mai l’occasione di tacere. E Natalia si è imbattuta proprio in una hater nelle scorse ore, la quale l’ha accusata di strumentalizzare la sua malattia. Un intervento che è stato captato dalla showgirl Elena Santarelli, che si è infuriata.

Natalia Paragoni a Venezia rasata a zero: Elena Santarelli mette a tacere gli odiatori

L’influencer ed ex volto di Uomini e Donne è arrivata sul prestigioso tappeto rosso della laguna indossando un tailleur total black. Si è quindi concessa ai fotografi sfoggiando con orgoglio la testa rasata e un bellissimo sorriso. Le immagini della passerella sono poi state diffuse sui social. Ed è qui che l’hater ha fatto capolino con un commento dimenticabile: “Che outfit è? Spettacolarizzare la sua malattia, anche no!”. L’intervento non è passato inosservato. Tra chi lo ha notato c’è stata anche Elena Santarelli che non ha lasciato correre. Queste le parole di fuoco della moglie di Bernardo Corradi rivolte all’odiatrice di turno:

“Nella tua bio scrivi che non è da tutti essere per pochi! Ora ho capito perché. Fossi una tua amica, dopo aver letto quello che hai scritto, me ne guarderei bene dal parlare ancora con te. Puoi anche pensarlo, ma scriverlo ti dà gioia? Perché sono curiosa di capire la mente umana fin dove si spinge”

Una replica, quella della Santarelli, che non fa una piega e che ha raccolto il plauso di molti altri utenti. La showgirl è molto sensibile al tema relativo alle malattie oncologiche. Per diverso tempo ha frequentato gli ospedali, in quanto suo figlio ha dovuto affrontare un tumore al cervello. Fortunatamente, alla fine, ha vinto la battaglia contro il cancro ed è tornato a sorridere.

Natalia Paragoni: il 7 settembre l’ultima chemioterapia

Per quanto riguarda la situazione di Natalia Paragoni, l’influencer stessa qualche giorno fa ha riferito ai suoi fan che il percorso di cure sta dando i risultati sperati. Il suo corpo sta reagendo bene e il 7 settembre si sottoporrà all’ultimo ciclo di chemioterapia. Dopodiché i medici valuteranno il da farsi.