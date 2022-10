Natalia Estrada spiega perché ha lasciato il mondo della tv

Natalia Estrada è lontana dalla tv ormai da anni. L’ultimo programma che l’ha vista protagonista risale al 2004: Arrivano i nostri. La soubrette nata a Gijón, nelle Asturie, ha segnato però la tv italiana tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila. È stata una delle showgirl più amate e seguite dal pubblico sia per il suo grande talento sia per la sua vita privata: dal matrimonio, poi finito, con il re delle televendite Giorgio Mastrota fino alla lunga relazione con Paolo Berlusconi, fratello minore di Silvio.

Perché Natalia Estrada ha lasciato la televisione? La diretta interessata lo ha spiegato in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo:

“Non ce la facevo proprio più a stare in uno studio televisivo al chiuso e a fare riunioni. Quella situazione mi andava stretta e non vedevo l’ora di finire per andare da un’altra parte, perché non ero felice. Così, anziché lamentarmi, ho voltato pagina. Lavorare coi cavalli ti porta ad avere altri ritmi, a vivere all’aria aperta e a non voler più stare in città”