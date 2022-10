Natalia Estrada, lo scorso 3 settembre, ha tagliato il traguardo dei 50 anni. Da tempo è lontana dal mondo dello spettacolo. Con il compagno Andrea Mischianti ha deciso di dedicarsi ai cavalli e alla natura. Intervistata dal magazine Oggi, l’ex showgirl iberica ha rilasciato una serie di confidenze inedite sulla vita che sta conducendo. Sveglia sempre all’alba, alle ore 5. Una lavata, colazione e poi inizia a lavorare con gli animali nel ranch in cui vive a Forlì. In testa sempre il cappello da cowboy, guai a levarlo perché “è come la corona per il re”. Nell’armadio non tiene nemmeno più abiti da sera e scarpe con il tacco: “Zero, ho tenuto giusto qualche abito di scena per ricordo, per esempio quello del ballo del Ciclone”.

La tv, come ha detto in diversi frangenti, è un capitolo chiuso. Tuttavia uno spiraglio per rivederla sul piccolo schermo lo tiene aperto. Accetterebbe soltanto un progetto cucito su misura per lei, magari una trasmissione sui cavalli. Chi invece spera di vederla in qualche reality show è totalmente fuori strada. Su quella tipologia di programmi la 50enne spagnola ha un’idea chiara e per nulla tenera: “Non mi ci vedo in un programma in cui devo intromettermi nella vita delle persone e farle piangere. Non fa per me”. Naturalmente porta serratissima anche su una sua eventuale partecipazione in qualità di concorrente:

“I reality? Me li hanno proposti tutti, non vedo perché dovrei andare in tv a mostrare le mie miserie. So presentare discretamente, ballare, se volessi tornare in tv avrei altro da offrire. Ma il mio stile di vita non ha prezzo: abito in campagna, curo i miei cavalli e vivo col cappello da cowboy in testa, se lo tolgo mi sento a disagio”.

Non ha nemmeno alcun legame con gli ex colleghi della tv, eccezione fatta per un volto assai noto della Rai. Di chi si tratta? Di Antonella Clerici. Con la conduttrice di The Voice Senior si sente spesso. Ogni tanto le due si vedono, aiutate anche dal fatto di abitare non lontane. Ad accomunarle c’è l’amore per gli animali e la scelta di scappare dalla vita di città per sposare:

“Sento Antonella Clerici. Il suo compagno ha un allevamento di cavalli da salto degli ostacoli, noi abbiamo un ranch in Piemonte e viviamo vicini, a un’ora di distanza. Anche lei ha scelto di allontanarsi dalla città, ci parliamo, ci ritroviamo”.

Spazio poi all’inizio della love story con Andrea Mischianti. Quando lo ha conosciuto stava per chiudere la relazione con Paolo Berlusconi, suo storico ex (prima la Estrada è stata sposata con Giorgio Mastrota). “Quando si apre una porta, vuol dire che l’altra si sta chiudendo”, ha evidenziato Natalia, aggiungendo di essere stata molto innamorata dell’uomo di affari. Poi, però, il sentimento si è sopito ed è spuntato Andrea. Con Berlusconi è comunque rimasta in ottimi rapporti e ancora oggi ci sono telefonate e contatti con l’imprenditore. A volte, l’amore finisce ma il rispetto resta. Per fortuna!