Nando Colelli padre: la compagna Sara mostra il pancione (foto)

Nando Colelli, ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello‘, è tornato a far parlare di sé per un dolcissimo post pubblicato sul suo profilo, nel popolare social network di condivisioni d’immagini Instagram. Nello scatto condiviso con i suoi numerosi followers, si vede l’ex gieffino cingere amorevolmente il grembo della sua compagna, Sara, in dolce attesa. Un’immagine che parla già da sola e rappresenta tutto l’amore e l’emozione per l’attesa del frutto del loro grande amore. A pochi mesi dal parto, Colelli non riesce quindi a trattenere tutta la sua gioia. A corredo dello scatto, un commento del futuro papà, che ha scritto rivolgendosi idealmente all’indirizzo del nascituro: “Papà già ti abbraccia, piccolo mio“. Dopo queste parole, tanto brevi quanto concise, una serie di cuoricini e tra gli hashtag anche quello con il nome di Riccardo. Il che è una ulteriore prova che Nando e Sara abbiano già deciso il nome del loro primogenito.

La nuova vita di Nando Colelli

In una recente intervista rilasciata al settimanale Novella 2000, Nando ha raccontato della sua infanzia che non è stata sempre felice e spensierata. L’assenza del padre, infatti, lo ha segnato in modo profondo e indelebile. Da qui la decisione di assicurare al figlio tutto l’amore possibile. Dopo l’incontro con Sara, l’ex gieffino ha abbandonato totalmente quella che era la sua professione di attore di film per adulti. Nando non si è mai pentito di quella parte della sua vita. Oggi Colelli e la sua compagna vivono felici a Pomezia e tra due mesi diventeranno genitori per la prima volta.

Grande Fratello Vip 5: rumors concorrenti

Sono tanti i rumors che si rincorrono sul nuovo cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che sarà nuovamente condotto da Alfonso Signorini, direttore del magazine Chi. Tra le indiscrezioni più accreditate anche quella rilanciata dal giornalista Alberto Dandolo su Oggi, riguardante la showgirl Matilde Brandi. Ma non è tutto, perché sembra proprio che Signorini stia puntando anche sull’attore più amato e popolare del momento, il protagonista della serie tv turca Daydreamer – Le ali del Sogno, Can Yaman.